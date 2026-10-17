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近200輛比亞迪可進出韓軍事重地 議員憂翻拍機密傳回中國

中央社首爾17日綜合外電報導
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比亞迪電動車。(新華社)
比亞迪電動車。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

韓國議員指出，至少190輛配備攝影設備的比亞迪聯網車可自由進出多個軍事基地，引發機密外洩疑慮，但韓國國防部尚未提出禁令。

韓國在野黨國民力量議員姜大植披露，已確認至少190輛中國電動車廠比亞迪生產、配備攝影機的聯網車可以自由進出韓國軍事基地，令人擔心機密遭翻拍傳回中國。

朝鮮日報報導，姜大植近日表示，這些中國製聯網車登記為可自由進出韓國國防部及陸、海、空軍基地的車輛。這些設施包含聯合參謀本部營區、部署最新型匿蹤戰機F-35和韓國製超音速戰機KF-21的空軍基地，以及要求高度保密的海軍潛艦司令部。

據報導，美軍航艦停靠、要求高度保密的釜山海軍作戰司令部、以潛艦安全保障為核心的慶尚南道鎮海潛艦司令部、部署F-35的忠清北道清州17戰鬥飛行團、9月交付首架KF-21戰機的慶尚北道醴泉16戰鬥飛行團等基地，都有比亞迪聯網車登記為自由出入車輛。

這些聯網車配備10多個攝影鏡頭、高準度全球衛星定位系統（GPS）座標、雷達及麥克風等設備，可透過網際網路傳輸蒐集到的資訊。美國和歐盟（EU）擔心中國聯網車會將蒐集到的資訊即時傳回中國情報機構。

韓國陸軍位於忠清南道雞龍台的陸軍總部、京畿道龍仁的地上作戰司令部以及特種作戰司令部等地，據悉都有中國聯網車登記進出。軍方人士透露，iPhone涉及資安疑慮遭禁止攜入軍事設施，但相關單位未對中國製車輛採取任何措施，「實在荒唐至極」。

韓國國防部目前未明訂措施禁止中國製聯網車出入軍事基地。姜大植指出，「韓國軍事設施情報隨時可能流入中國，首爾當局對此事的認知和應對嚴重不足」。

精華 FAQ

  • 新聞指出，至少190輛中國電動車廠比亞迪生產的聯網車，已登記為可自由進出韓國國防部及陸、海、空軍多個軍事基地的車輛。

  • 因為這些聯網車配備多個攝影鏡頭、GPS、雷達與麥克風，能透過網際網路傳輸蒐集資訊，外界擔心軍事設施畫面與位置等資料可能被即時回傳。

  • 報導提到聯合參謀本部、部署F-35與KF-21的空軍基地、海軍潛艦司令部，以及陸軍總部、地上作戰司令部和特種作戰司令部等地都有相關登記。

國防部 比亞迪

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