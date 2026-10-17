法國各地掀示威潮 抗議物價上漲和社會壓力

一名警員試圖撲滅一個著火的垃圾桶。「黃背心」運動發起全國性抗議，反對生活成本高漲與燃油價格上漲，法國高中生、大學生、教師和家長也加入示威，要求改善學校環境並呼籲政府採取行動，工會、勞工、農民及退休人士亦參與其中。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 法國多地因物價高漲、教育資源不足與社會壓力爆發示威，抗議迅速擴大為全國運動，政府則擔心局勢升高為動亂。

法國各地今天展開示威，預計將會演變成為一場全國性抗議。民眾不滿高物價，並且認為政府應該提供的基本機會和社會安全網已然瓦解。

路透報導，這波抗議最初於上個月在巴黎北郊貧困地區的高中爆發。學生不滿師資短缺和校舍老舊的怒火迅速延燒成為一場全國性運動，訴求反對不平等、公共支出不足和生活水準下降。

巴黎市中心，特別是在香榭麗舍大道（Avenue Des Champs Elysees）和凱旋門（Arc de Triomphe）等著名地標附近可見大批警力戒備。這些地點不在兩場獲核准示威的遊行路線上。

全法各地規畫舉行數百場其他抗議，預計有數萬人參與。部分身穿反光背心的抗議民眾封鎖街道，重現總統馬克宏（Emmanuel Macron）上一任期「黃背心」運動的抗爭場景。東南部城市馬賽（Marseille）則有垃圾桶遭到縱火焚燒。

巴黎抗議現場自稱蘿拉（Lola）的19歲民眾表示：「我們抗爭是因為生活成本太沉重、油價太貴，因為全國各地高中生只是希望透過抗議爭取更多師資和合適學習環境，卻遭到暴力對待甚至受傷。」

來到總統任期最後階段的馬克宏留下兩極分化的選民以及支離破碎的政治局勢。法國長期以來試圖壓低持續攀升公債的努力顯然無法令投資人買單。資金持續撤離法國公債導致借貸成本飆升至逾20年來新高。

總理勒克努（Sebastien Lecornu）15日表示，政府憂心抗議活動期間會引爆動亂。當局指控極左派政黨不屈法國（France Unbowed）煽動抗議。該黨對此則予以否認。

巴黎共和廣場（Place de la République）的示威活動中爆發衝突，蒙面抗議者站在一輛燃燒的汽車旁。（路透）