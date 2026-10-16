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停車罰單困擾3年…他靠ChatGPT法律諮詢 打贏官司

中央社倫敦16日綜合外電報導
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停車示意圖。（取自123RF）
停車示意圖。（取自123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

英國男子因停車場繳費延誤遭罰100英鎊，歷經3年申訴與催收後，最後在開庭前獲撤銷；他稱勝訴關鍵是靠ChatGPT提供法律回覆建議。

英國1男子稱遭停車場自助繳費系統無故索取起初100英鎊罰款，經3年申訴，最後成功讓對方撤銷罰款和告訴。他說自己主要靠人工智慧（AI）軟體ChatGPT獲得法律諮詢。

英國「獨立報」（Independent）報導，戈若（Rafal Goral）表示，他2023年8月4日在英格蘭康瓦爾郡（Cornwall）的1個停車場停好車後前往自助繳費時，遇到繳費機大排長龍，等他終於排到機器，卻發現無法刷卡，他只好下載應用程式（app）進行線上付款。

但2週後他收到停車場系統管理公司「智慧停車」（Smart Parking）寄來100英鎊的罰款通知單，原因是他駛入停車場後過了16分鐘才繳費，支付的費用不足實際停車時間。

然而戈若表示，由於事發時網路訊號不佳，且在app設立帳號費了一段時間，對方可從監視攝影機看到他努力解決繳費問題，「你得給人時間，我是他們的客戶，這不是待客之道」。於是他在當年9月提出申訴。

到了隔年1月，戈若卻收到1家債務催收公司來信，要求他繳交170英鎊的累積罰款。他經過4個月來回溝通後，得知他的案件被列為「擱置」。

之後過了1年半，戈若都未收到任何消息。直到去年11月他收到了另1家債務催收公司來信，通知他這起案件將在今年10月進入法庭審理。

其後有1名調解人試圖化解這起官司，且據稱智慧停車曾提議將罰款降到60英鎊，但遭到戈若拒絕。

到了今年9月25日，也就是原定開庭前幾週，戈若收到1封電郵，通知案件與罰款都已撤銷。若原本案件未解決，到開庭時他的罰款會累積到約300英鎊。

戈若表示，他之所以能贏得勝利，多虧他把收到的每封信件和電郵內容上傳到ChatGPT，詢問如何回覆。

戈若透露，他也打過幾次電話到英國法律扶助機構「公民諮詢」（Citizens Advice），但得到的幫助不如AI。

精華 FAQ

  • 戈若在英格蘭康瓦爾郡停車後，因繳費機排隊、無法刷卡而改用app付款，但系統仍認定他入場16分鐘後才繳費，於是開出100英鎊罰單。

  • 他先提出申訴，之後又收到債務催收信，案件一度被列為擱置；隔了1年半後再度收到通知，並被告知將在今年10月進入法庭審理。

  • 戈若表示，他把每封信件和電郵都上傳給ChatGPT，請它協助判讀與撰寫回覆，認為AI給的法律建議比公民諮詢更有幫助，最終促成撤銷罰單。

人工智慧 ChatGPT 罰單

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