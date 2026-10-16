馬杜洛之子：美對馬杜洛夫婦的審判「非法」

馬杜洛夫婦在紐約出庭的素描。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 馬杜洛之子蓋拉痛批美方對其父母的審判非法，稱相關指控毫無新意；馬杜洛夫婦則在紐約出庭否認罪名，美方另新增酷刑虐待指控並延後審期。

遭罷黜的委內瑞拉 總統馬杜洛 （Nicolás Maduro）之子蓋拉（Nicolás Maduro Guerra）16日凌晨在社群媒體 發布影片稱，美方針對馬杜洛夫婦的司法程序是一場「非法」且「違背一切現有國際法」的審判。

蓋拉是委內瑞拉全國代表大會議員，他引用馬杜洛15日在美國紐約出庭時的演說稱，「這不過是一堆之前就提出過的指控，全是虛假的指控，而且沒有新的內容」，馬杜洛是「無罪的」。委方將透過外交與對話途徑促成馬杜洛夫婦獲釋。

15日，馬杜洛夫婦在紐約南區聯邦地區法院一場聽證會上否認美檢察官提出的新指控，並堅稱自己無罪。在此之前，美國檢方公布的法庭文件顯示，紐約曼哈頓聯邦檢察官辦公室8日以涉嫌實施酷刑虐待罪為由，對遭拘押的馬杜洛夫婦提出新的指控。美國有線電視新聞網（CNN）7日引述多名知情人士消息報導，新指控涉及美國政府認定的「不當拘押」事件。美方先前稱，馬杜洛執政時期，有十多名美國公民被關押在委內瑞拉監獄中。

此外，原定於2027年6月1日開始審理馬杜洛所涉指控的安排被延後至2027年6月14日。

2026年1月3日凌晨，美軍突襲委內瑞拉，強行控制馬杜洛與妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）並將他們帶到美國，美國司法部門指控他們犯有毒品走私等罪行。1月5日，馬杜洛夫婦在紐約南區聯邦地區法院首次出庭，拒絕美方所謂「犯罪」指控。9月，馬杜洛的辯護團隊以馬杜洛作為主權國家元首應享有豁免權為由，要求撤銷對其提起的刑事訴訟，並以健康理由申請暫時釋放佛羅雷斯。國際社會廣泛譴責美國嚴重侵犯委內瑞拉主權，威脅拉美地區和平穩定。