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林芳正籲日中對話 小澤一郎指高市成外交障礙

記者黃國樑/即時報導
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日本資深政治家、前眾議員小澤一郎。（美聯社）
日本資深政治家、前眾議員小澤一郎。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

林芳正主張即使存在分歧也應推動中日對話，小澤一郎則猛烈批評高市早苗的外交路線，指其加劇日本與周邊國家緊張。

日本經濟新聞報導，日本自民黨資深政治家林芳正在10月15日錄製的BS東京電視台《NIKKEI週日沙龍》節目中，強調了中日對話的重要性，表示「正因為存在意見分歧和制度差異，才更應堅持不懈地推進對話」。

林芳正曾擔任日中友好議員聯盟的會長。報導稱， 林芳正強調「不了解對方就無法開展外交，知華派至關重要」。

在談到日本國際貿易促進協會會長、前外相岩屋毅等人9月訪華時，林芳正評價稱，「令人感覺對話正一點點開始」。

報導稱，由於2025年11月日本首相高市早苗關於台灣有事的國會答辯，中日關係陷入冷卻。

林芳正在被問及是否有意參加2027年秋季的自民黨總裁選舉時表示，「我想先就中長期課題整理出自己的想法」。至於參選的可能性僅表示，「現在談論這些還為時過早」。林芳正在9月的閣僚人事調整中卸任總務相一職，退出了內閣。有觀點認為他正在為總裁選舉做準備。

另據中國《觀察者網》報導，日本資深政治家、前眾議員小澤一郎15日在X平台轉發了一篇有關「中俄朝聯動批評日本」的報導，並配文稱，造成這種局面的正是日本首相高市早苗本人。小澤一郎表示，「外交不是基於好惡的爭吵。期待或依賴他國也不行。首相個人幼稚而情緒化的外交，正在危及這個國家和國民的生命。」

小澤一郎寫道，「如今，高市首相的存在本身，逐漸成為外交的障礙。」其後，小澤一郎又在另一條貼文中質問，高市內閣成立至今，即將滿一年，然而，「人們的生活變得輕鬆了嗎？經濟增長了嗎？安全與安心實現了嗎？對政治的信任提高了嗎？」

而在另一篇貼文中，他怒斥，自民黨根深蒂固地抱持特權觀念，認為若不是自民黨員就不是真正的人。他說，這是多年來權力滋長的傲慢。而這正是阻礙日本發展的根本原因。他認為，除非徹底瓦解自民黨，否則日本將被其他國家超越，走向不可逆轉的衰退。

報導稱，小澤一郎曾在日本政壇縱橫捭閔數十年，兩度把自民黨拉下馬。 1989年8月，小澤一郎出任自民黨幹事長，成為自民黨史上最年輕的「第二把手」。1993年他率領43名議員脫離自民黨，成立新生黨，直接導致自民黨結束長達38年的一黨執政。

其後，身為民主黨的核心人物，小澤一郎成功操盤了2009年的眾議院選舉，幫助民主黨擊敗自民黨，實現了日本政壇的另一個政權更迭。

日本官房長官林芳正。 (美聯社資料照)
日本官房長官林芳正。 (美聯社資料照)

精華 FAQ

  • 林芳正認為，正因為中日之間存在意見分歧與制度差異，更應持續推進對話。他強調不了解對方就無法外交，並指出知華派在日本外交中非常重要。

  • 對於日本國際貿易促進協會會長、前外相岩屋毅等人9月訪華，林芳正表示這讓他感覺中日之間的對話正在一點點重新開始，顯示雙方關係有些微回溫跡象。

  • 小澤一郎批評高市早苗個人化、情緒化的外交正在危及國家與國民安全，並指她的存在本身已逐漸成為外交障礙。他同時抨擊自民黨的傲慢與特權心態。

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