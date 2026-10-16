梵蒂岡：教宗良十四世日常活動能完全自主 10/18公開露面
梵蒂岡公布教宗良十四世術後首批照片，證實其復原順利、可自主生活，並預計10/18公開露面及持續籌備11月南美訪問。
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梵蒂岡公布教宗良十四世術後首批照片，證實其復原順利、可自主生活，並預計10/18公開露面及持續籌備11月南美訪問。
梵蒂岡今天公布羅馬天主教宗良十四世自從接受肺癌手術以來的首批照片，顯示他在住院期間主持彌撒。教廷表示，他現在已經能夠完全自主進行日常活動。
法新社報導，兩張照片中，教宗良十四世（Pope Leo XIV）身穿祭衣站立，其中一張可見其私人秘書、秘魯籍神父里邁庫納（Edgard Rimaycuna）站在一旁。
路透社報導，梵蒂岡指出，教宗自從住院以來，預計18日首次公開露面，誦念傳統三鐘經。同時，11月前往南美的行程也持續籌備中。
良十四世被診斷出罹患肺腺癌，這是一種常見的肺癌類型，醫師在手術期間切除他的右肺下葉。
梵蒂岡發言人表示：「目前我們尚未收到醫師關於他出院的任何通知，除了最初告知我們約為期一週的時間以外。」
根據最新醫療通報，良十四世的兩位醫師卡柏尼（Luigi Carbone）和馬爾加里托拉（Stefano Margaritora）表示，今晨進行的血液檢查和胸腔X光「確認他的整體狀況持續好轉」。
醫師指出，「呼吸物理治療療程持續進行」、「教宗術後復原良好，目前已經能夠完全獨立進行日常活動」。
教宗在羅馬的傑梅利醫院（Gemelli Hospital）內主持彌撒，並且親自分送聖餐餅。醫院數位醫療和護理人員以及梵蒂岡警衛隊（Vatican City State Gendarmerie Corps）成員參加彌撒。
71歲的教宗預計於11月6日至17日牧靈訪問烏拉圭、阿根廷和秘魯。秘魯總統藤森惠子（Keiko Fujimori）曾推測此行恐須延後，不過梵蒂岡公布獲准採訪此行的記者名單，顯示相關準備持續進行中。
梵蒂岡發言人說，行程準備工作「正向前推進」。
根據最新醫療通報與血液、胸腔X光檢查結果，他的整體狀況持續好轉，呼吸物理治療也在進行中，且已能完全獨立進行日常活動。 梵蒂岡公布教宗住院後首批照片，照片中他身穿祭衣主持彌撒，並透露他預計10/18首次公開露面，誦念傳統三鐘經。 目前11月6日至17日前往烏拉圭、阿根廷與秘魯的南美牧靈訪問仍在籌備，梵蒂岡表示行程準備工作正向前推進，尚未取消。
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根據最新醫療通報與血液、胸腔X光檢查結果，他的整體狀況持續好轉，呼吸物理治療也在進行中，且已能完全獨立進行日常活動。
梵蒂岡公布教宗住院後首批照片，照片中他身穿祭衣主持彌撒，並透露他預計10/18首次公開露面，誦念傳統三鐘經。
目前11月6日至17日前往烏拉圭、阿根廷與秘魯的南美牧靈訪問仍在籌備，梵蒂岡表示行程準備工作正向前推進，尚未取消。
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