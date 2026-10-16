梵蒂岡：教宗良十四世日常活動能完全自主 10/18公開露面

教宗良十四世（Pope Leo XIV）。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 梵蒂岡公布教宗良十四世術後首批照片，證實其復原順利、可自主生活，並預計10/18公開露面及持續籌備11月南美訪問。

梵蒂岡 今天公布羅馬天主教宗良十四世 自從接受肺癌手術以來的首批照片，顯示他在住院期間主持彌撒。教廷表示，他現在已經能夠完全自主進行日常活動。

法新社報導，兩張照片中，教宗良十四世（Pope Leo XIV）身穿祭衣站立，其中一張可見其私人秘書、秘魯籍神父里邁庫納（Edgard Rimaycuna）站在一旁。

路透社報導，梵蒂岡指出，教宗自從住院以來，預計18日首次公開露面，誦念傳統三鐘經。同時，11月前往南美的行程也持續籌備中。

良十四世被診斷出罹患肺腺癌，這是一種常見的肺癌類型，醫師在手術期間切除他的右肺下葉。

梵蒂岡發言人表示：「目前我們尚未收到醫師關於他出院的任何通知，除了最初告知我們約為期一週的時間以外。」

根據最新醫療通報，良十四世的兩位醫師卡柏尼（Luigi Carbone）和馬爾加里托拉（Stefano Margaritora）表示，今晨進行的血液檢查和胸腔X光「確認他的整體狀況持續好轉」。

醫師指出，「呼吸物理治療療程持續進行」、「教宗術後復原良好，目前已經能夠完全獨立進行日常活動」。

教宗在羅馬的傑梅利醫院（Gemelli Hospital）內主持彌撒，並且親自分送聖餐餅。醫院數位醫療和護理人員以及梵蒂岡警衛隊（Vatican City State Gendarmerie Corps）成員參加彌撒。

71歲的教宗預計於11月6日至17日牧靈訪問烏拉圭、阿根廷和秘魯。秘魯總統藤森惠子（Keiko Fujimori）曾推測此行恐須延後，不過梵蒂岡公布獲准採訪此行的記者名單，顯示相關準備持續進行中。

梵蒂岡發言人說，行程準備工作「正向前推進」。