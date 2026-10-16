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日地震速報誤判9.9強震 氣象廳：兩度標錯震央、恐再發生

中央社記者戴雅真東京16日專電
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日本氣象廳今天中午發布地震速報警報，隨後緊急撤銷。圖為東京澀谷十字路口。（歐新社...
日本氣象廳今天中午發布地震速報警報，隨後緊急撤銷。圖為東京澀谷十字路口。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

日本氣象廳因震央定位與計算出錯，誤將遠震推算成規模9.9並發布緊急地震速報，隨後撤銷；當局坦言原因未明，仍可能再發生。

日本氣象廳今天中午發布地震速報警報，隨後緊急撤銷。氣象廳說明，系統兩度標錯震央地點，加上計算過程出現問題，才會推算出地震規模高達9.9的驚人數值，相當於2011年311東日本大地震的22倍能量。

NHK報導，日本氣象廳下午二度召開記者會說明，初步研判是因為震央距離日本太遠，導致定位出現誤差，加上計算過程出現問題，才會高估地震規模。氣象廳坦言，目前仍未查明系統異常的確切原因，無法排除未來再次發生類似情況的可能性。

地震火山技術調查課長青木重樹指出，由於這次地震發生的位置距離日本國內的地震觀測網較遠，導致震央定位誤差較大，系統第一次在推算地震規模時，把震央推估在比實際震央距離日本更遠的地方，並使用適用於日本國內地震的計算公式，推算出規模9.9的結果。

他表示，系統第二次在推估日本各地震度時，又錯誤地將另一處距離日本較近的地點設定為震央，並套用第一次計算時的規模，導致系統預測日本大範圍地區將出現強烈搖晃，進而發布緊急地震速報。

這次誤報過程中，系統一度顯示地震規模高達9.9。根據日本氣象廳說明，地震規模每增加1，釋放的能量就會增加約32倍；規模增加2，能量則增加約1000倍。

以2011年311東日本大地震為例，當時地震規模為9.0，如果真的發生規模9.9的地震，釋放的能量將是311東日本大地震的約22倍，更相當於1995年阪神淡路大地震（規模7.3）的約8000倍。

事實上，全球有觀測紀錄以來規模最大的地震，是1960年智利發生的規模9.5強震。這次系統推算出的規模9.9，超越人類現有觀測紀錄。

針對這次誤報，青木重樹表示，目前仍在調查究竟是什麼原因導致系統出現異常，但他也表示，「如果未來同樣在距離日本較遠的地方發生地震，不能說完全不可能再次出現這次的情況。」

氣象廳地震火山部長束田進也則表示，距離日本較遠的地方可能發生大地震，但要精確推算震央及地震規模相當困難，未來將研議改善計算及資訊發布方式，以提供更精確的地震資訊。

精華 FAQ

  • 主要原因是系統兩度標錯震央位置，且計算過程出現問題。因震央離日本太遠，定位誤差放大後，系統又套用不適合的公式，才誤判成超大規模地震。

  • 第一次推算時，系統把震央判得比實際更遠，並使用適用於日本國內地震的公式，結果算出9.9；第二次又用錯誤震央預測震度，進一步觸發警報。

  • 氣象廳表示，目前仍未查明系統異常的確切原因，因此無法排除未來在距離日本較遠地區發生地震時，再次出現類似誤報的可能性，將研議改善。

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