羅馬尼亞黑海商船遭無人機襲擊起火 造成7人失蹤

一艘懸掛聖馬利諾國旗的葡萄酒貿易油輪15日在羅馬尼亞領海起火。路透

AI摘要 文章摘要整理： 羅馬尼亞黑海沿岸兩艘化學品運輸船遭無人機攻擊起火，造成7人失蹤；NATO指稱無人機來自俄羅斯，黑海航運安全再受關注。

兩艘化學品運輸船於羅馬尼亞黑海沿岸附近遭無人機 擊中並起火燃燒，搜救團隊今天搜尋7名失蹤船員，再度引發外界對這條烏克蘭使用的重要航運路線安全的疑慮。

路透報導，羅馬尼亞總統達恩（Nicusor Dan）證實這兩艘船遭到無人機攻擊，但拒絕透露是否為俄羅斯 所為；與此同時，北大西洋公約組織 （NATO）一名軍方消息人士則表示，無人機來自俄羅斯。

這名NATO消息人士說：「在羅馬尼亞領海內導致兩艘運輸船起火的無人機來自俄羅斯。」

這兩艘船當時停泊在通往多瑙河的蘇利納（Sulina）運河河口附近，是烏克蘭使用的重要出口航道。俄羅斯已多次攻擊烏克蘭的黑海港口。兩艘船中，一艘位於羅馬尼亞領海內，另一艘則在領海外。

羅馬尼亞官員表示，這幾名失蹤船員當時身在掛有聖馬利諾國旗的運輸船「葡萄酒貿易商號」（Wine Trader）上，船上共有12名船員。這艘船在蘇利納運河東南方13海里處遭擊中，當時位於羅馬尼亞領海外1海里。另有5名船員獲救。

另一艘船是懸掛葛摩國旗的化學品及油輪「雅拉J」（Yara J），昨天深夜在蘇利納東南方8至10海里、羅馬尼亞領海內遭擊中後起火，所有船員均平安。

這些攻擊是黑海西部商船接連遇襲事件中的最新一起。過去10天，羅馬尼亞及其鄰國、NATO成員國保加利亞沿岸附近，至少還有5艘貨船遭擊中，據報至少有23名船員失蹤或死亡。這些攻擊發生在北約成員國領海外。

羅馬尼亞總統達恩表示：「黑海局勢嚴峻。商船遭到攻擊並沉沒，船員在距離羅馬尼亞和保加利亞海岸很近的海域喪生、受傷或失蹤。人命、全球貿易及關鍵基礎設施都面臨風險。」