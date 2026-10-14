籌天價離婚資金 南韓SK崔泰源賣股 戴爾家族基金接手
SK會長崔泰源為籌措離婚財產分割資金，出售部分SK持股，其中5,440億韓元股份由戴爾家族基金接手，交易背景引發外界對兩人私人關係與既有合作的聯想。
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SK會長崔泰源為籌措離婚財產分割資金，出售部分SK持股，其中5,440億韓元股份由戴爾家族基金接手，交易背景引發外界對兩人私人關係與既有合作的聯想。
首爾經濟日報報導，SK集團會長崔泰源為籌措與前妻盧素英離婚後財產分割所需資金，決定出售SK集團持股，如今確認，其中5,440億韓元持股，由戴爾科技（Dell Technologies）創辦人麥可‧戴爾家族管理的基金接手。
根據SK於13日提交的主要股東持股報告，崔泰源2日簽約出售SK集團共1,653,924股，交易總額9,440億韓元。其中681,431股將轉讓給韓國投資證券公司，其餘972,493股、持股比率1.34%，則以5,440億韓元出售給DFO Public Investments。
DFO Public Investments設立於美國德拉瓦州，是負責管理戴爾家族資產的DFO Management所管理的投資基金。SK此前在簽約時，僅將買方稱為「策略性投資人」。
目前尚未確認DFO Public Investments是否與戴爾科技存在業務關係，因此外界揣測，崔泰源與麥可‧戴爾之間的私人交情，可能在這筆交易中發揮重要作用。
SK海力士今年8月也參加在首爾舉行的「2026戴爾科技論壇」，展示旗下第六代高頻寬記憶體（HBM4）。這也意味著雙方既有的合作關係，可能是SK將DFO Public Investments稱為「策略性投資人」的原因之一。
主要是為了籌措與前妻盧素英離婚後，財產分割所需的資金，因此決定處分手上部分SK集團持股，以支付相關義務。 接手的是DFO Public Investments，這是設立於美國德拉瓦州、由DFO Management管理的投資基金，負責管理戴爾家族資產。 因為買方被視為與戴爾家族資產管理有關，且尚未確認與戴爾科技是否有業務往來，加上SK海力士先前曾參與戴爾科技論壇，讓外界聯想到雙方關係。
精華 FAQ
主要是為了籌措與前妻盧素英離婚後，財產分割所需的資金，因此決定處分手上部分SK集團持股，以支付相關義務。
接手的是DFO Public Investments，這是設立於美國德拉瓦州、由DFO Management管理的投資基金，負責管理戴爾家族資產。
因為買方被視為與戴爾家族資產管理有關，且尚未確認與戴爾科技是否有業務往來，加上SK海力士先前曾參與戴爾科技論壇，讓外界聯想到雙方關係。
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