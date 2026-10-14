籌天價離婚資金 南韓SK崔泰源賣股 戴爾家族基金接手

戴爾科技（Dell Technologies）創辦人暨執行長麥可‧戴爾。路透

AI摘要 文章摘要整理： SK會長崔泰源為籌措離婚財產分割資金，出售部分SK持股，其中5,440億韓元股份由戴爾家族基金接手，交易背景引發外界對兩人私人關係與既有合作的聯想。

首爾經濟日報報導，SK集團會長崔泰源為籌措與前妻盧素英離婚後財產分割所需資金，決定出售SK集團持股，如今確認，其中5,440億韓元持股，由戴爾科技（Dell Technologies）創辦人麥可‧戴爾家族管理的基金接手。

根據SK於13日提交的主要股東持股報告，崔泰源2日簽約出售SK集團共1,653,924股，交易總額9,440億韓元。其中681,431股將轉讓給韓國投資證券公司，其餘972,493股、持股比率1.34%，則以5,440億韓元出售給DFO Public Investments。

DFO Public Investments設立於美國德拉瓦州，是負責管理戴爾家族資產的DFO Management所管理的投資基金。SK此前在簽約時，僅將買方稱為「策略性投資人」。

目前尚未確認DFO Public Investments是否與戴爾科技存在業務關係，因此外界揣測，崔泰源與麥可‧戴爾之間的私人交情，可能在這筆交易中發揮重要作用。

SK海力士今年8月也參加在首爾舉行的「2026戴爾科技論壇」，展示旗下第六代高頻寬記憶體（HBM4）。這也意味著雙方既有的合作關係，可能是SK將DFO Public Investments稱為「策略性投資人」的原因之一。

SK集團會長崔泰源。（美聯社）