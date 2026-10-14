美國冷對烏克蘭 英國力挺澤倫斯基…背後有何考量？
川普推動俄羅斯柴油協議並對烏克蘭施壓，引發澤倫斯基不滿；英國則強化對烏支持，專家認為其是在美俄博弈下維持歐洲陣營立場。
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川普推動俄羅斯柴油協議並對烏克蘭施壓，引發澤倫斯基不滿；英國則強化對烏支持，專家認為其是在美俄博弈下維持歐洲陣營立場。
近日，美國總統川普宣布與俄羅斯總統普亭就俄方向美國及全球市場提供柴油達成協議，此舉讓歐洲大為震撼。英國方面隨即重申對烏克蘭的支持，與烏方在川普處面臨的困境形成鮮明對比。
據報導，烏克蘭總統澤倫斯基 14 日於倫敦與英國首相柏能（Andy Burnham）會晤。英方計劃重申對烏克蘭的支持，其中包括承諾提供一批新型地對空飛彈。此前，澤倫斯基與川普剛就一項涉及俄羅斯柴油的協議爆發爭執。
自柏能 7 月上任以來，英烏兩國領導人已會面兩次：第一次是澤倫斯基 7 月訪問樸茨茅斯的海軍基地，第二次則是柏能 8 月前往基輔。
澤倫斯基展開 initiated 此次訪問之際，烏克蘭正面臨俄羅斯飛彈及無人機襲擊趨於加劇的威脅。在此之前，川普達成採購俄羅斯柴油的協議，甚至呼籲烏克蘭更換領導人，並宣布一項涉及能源基礎設施的停火安排，澤倫斯基直言對此「聞所未聞」。
此外，德國方面也表示，該國對烏克蘭的支持不會改變，將繼續為尋求解決方案進行外交努力。
對於美歐對烏態度為何出現顯著落差？中國社會科學院俄歐亞所研究員田德文接受中通社訪問時指出，歐洲普遍不願看到美俄關係緩和，根源在於歐洲安全秩序高度綁定對俄強硬敘事。一旦美俄單獨達成交易，歐洲將面臨承擔多年對俄制裁反噬、投入援烏資源後卻被排除在談判桌外，以及北約安全框架空心化的雙重壓力。川普主張「美國優先」，不願持續在俄烏議題上投入成本，有意抽身，這讓歐洲充滿危機感。
田德文認為，柏能政府選擇同歐洲自由派陣營同進退。既然難以爭取川普政府的支持，便不再刻意討好美國，甚至不怕在某些議題上適度與美方拉開距離。柏能展現跟進乃至引領歐洲對俄強硬路線、維繫跨大西洋價值觀同盟的姿態，符合當前英國國家利益。但這種策略可能使英美「特殊關係」裂痕進一步擴大，既難以約束美俄博弈走向，更無助於解決英國國內的經濟難題。
美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）9 日發布公告指出，將在未來幾個月放鬆針對俄羅斯柴油貿易的制裁，以緩解美國國內柴油供應緊張、平抑油價。川普同日宣布美俄達成柴油協議後，澤倫斯基隨後痛批允許俄羅斯出售石油產品「就是在投資戰爭」，並對此表達失望，感覺「被背叛」。
川普 10 日更表示「烏克蘭應該換個總統」，暗示澤倫斯基在結束俄烏衝突方面做得不夠，並指責澤倫斯基導致美國柴油價格上漲。
《衛報》指出，川普對烏克蘭而言是一名反覆無常的盟友。澤倫斯基對柴油協議表示憤怒，並指隨後發生的對烏襲擊是普亭給川普的「感謝」。
先前澤倫斯基與川普發生爭執後，英國政府便曾表態歡迎澤倫斯基訪英。18 個月前，川普及其副總統范斯（JD Vance）在白宮橢圓形辦公室當面質問澤倫斯基後，隔日澤倫斯基便在倫敦會見當時的英國首相施凱爾（Keir Starmer）。
一向堅定支持烏克蘭的英國前首相強生（Boris Johnson）11 日接受《每日郵報》採訪時更猛烈批評：「川普與俄羅斯達成的協議令人厭惡」，甚至建議「英國海軍應該攔截任何在英吉利海峽航行的俄羅斯油輪」。不過，這項提議隨即在社群網路上遭到網友嘲諷。
因協議涉及放鬆對俄羅斯柴油貿易制裁，等於讓俄方取得收益。歐洲擔心美俄私下交易、自己被排除談判外，也怕長年對俄強硬與制裁成本反噬。 英國重申對烏克蘭的支持，並計劃提供一批新型地對空飛彈。澤倫斯基也在倫敦與英國首相柏能會面，凸顯英方願與烏方站在同一陣線。 他認為英國選擇與歐洲自由派陣營同進退，既然難以爭取川普支持，就不必刻意討好美國。此舉有助展現對俄強硬與跨大西洋同盟立場，但也可能擴大英美裂痕。
精華 FAQ
因協議涉及放鬆對俄羅斯柴油貿易制裁，等於讓俄方取得收益。歐洲擔心美俄私下交易、自己被排除談判外，也怕長年對俄強硬與制裁成本反噬。
英國重申對烏克蘭的支持，並計劃提供一批新型地對空飛彈。澤倫斯基也在倫敦與英國首相柏能會面，凸顯英方願與烏方站在同一陣線。
他認為英國選擇與歐洲自由派陣營同進退，既然難以爭取川普支持，就不必刻意討好美國。此舉有助展現對俄強硬與跨大西洋同盟立場，但也可能擴大英美裂痕。
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