美國冷對烏克蘭 英國力挺澤倫斯基…背後有何考量？

烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 川普推動俄羅斯柴油協議並對烏克蘭施壓，引發澤倫斯基不滿；英國則強化對烏支持，專家認為其是在美俄博弈下維持歐洲陣營立場。

近日，美國總統川普宣布與俄羅斯總統普亭 就俄方向美國及全球市場提供柴油達成協議，此舉讓歐洲大為震撼。英國方面隨即重申對烏克蘭 的支持，與烏方在川普處面臨的困境形成鮮明對比。

據報導，烏克蘭總統澤倫斯基 14 日於倫敦與英國首相柏能（Andy Burnham）會晤。英方計劃重申對烏克蘭的支持，其中包括承諾提供一批新型地對空飛彈。此前，澤倫斯基與川普剛就一項涉及俄羅斯柴油的協議爆發爭執。

自柏能 7 月上任以來，英烏兩國領導人已會面兩次：第一次是澤倫斯基 7 月訪問樸茨茅斯的海軍基地，第二次則是柏能 8 月前往基輔。

澤倫斯基展開 initiated 此次訪問之際，烏克蘭正面臨俄羅斯飛彈及無人機襲擊趨於加劇的威脅。在此之前，川普達成採購俄羅斯柴油的協議，甚至呼籲烏克蘭更換領導人，並宣布一項涉及能源基礎設施的停火安排，澤倫斯基直言對此「聞所未聞」。

此外，德國方面也表示，該國對烏克蘭的支持不會改變，將繼續為尋求解決方案進行外交努力。

對於美歐對烏態度為何出現顯著落差？中國社會科學院俄歐亞所研究員田德文接受中通社訪問時指出，歐洲普遍不願看到美俄關係緩和，根源在於歐洲安全秩序高度綁定對俄強硬敘事。一旦美俄單獨達成交易，歐洲將面臨承擔多年對俄制裁反噬、投入援烏資源後卻被排除在談判桌外，以及北約安全框架空心化的雙重壓力。川普主張「美國優先」，不願持續在俄烏議題上投入成本，有意抽身，這讓歐洲充滿危機感。

田德文認為，柏能政府選擇同歐洲自由派陣營同進退。既然難以爭取川普政府的支持，便不再刻意討好美國，甚至不怕在某些議題上適度與美方拉開距離。柏能展現跟進乃至引領歐洲對俄強硬路線、維繫跨大西洋價值觀同盟的姿態，符合當前英國國家利益。但這種策略可能使英美「特殊關係」裂痕進一步擴大，既難以約束美俄博弈走向，更無助於解決英國國內的經濟難題。

美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）9 日發布公告指出，將在未來幾個月放鬆針對俄羅斯柴油貿易的制裁，以緩解美國國內柴油供應緊張、平抑油價。川普同日宣布美俄達成柴油協議後，澤倫斯基隨後痛批允許俄羅斯出售石油產品「就是在投資戰爭」，並對此表達失望，感覺「被背叛」。

川普 10 日更表示「烏克蘭應該換個總統」，暗示澤倫斯基在結束俄烏衝突方面做得不夠，並指責澤倫斯基導致美國柴油價格上漲。

《衛報》指出，川普對烏克蘭而言是一名反覆無常的盟友。澤倫斯基對柴油協議表示憤怒，並指隨後發生的對烏襲擊是普亭給川普的「感謝」。

先前澤倫斯基與川普發生爭執後，英國政府便曾表態歡迎澤倫斯基訪英。18 個月前，川普及其副總統范斯（JD Vance）在白宮橢圓形辦公室當面質問澤倫斯基後，隔日澤倫斯基便在倫敦會見當時的英國首相施凱爾（Keir Starmer）。

一向堅定支持烏克蘭的英國前首相強生（Boris Johnson）11 日接受《每日郵報》採訪時更猛烈批評：「川普與俄羅斯達成的協議令人厭惡」，甚至建議「英國海軍應該攔截任何在英吉利海峽航行的俄羅斯油輪」。不過，這項提議隨即在社群網路上遭到網友嘲諷。