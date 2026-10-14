高市早苗內閣改組未滿月就折將 農林水產大臣醜聞纏身請辭獲准

日本農林水產大臣簗和生14日在位於東京的高市早苗首相官邸向高市早苗表達辭意後，接受媒體採訪。路透

AI摘要 文章摘要整理： 日本農林水產大臣簗和生因選舉接駁巴士與刪減地方預算等爭議請辭，高市早苗接受後，成為其內閣改組未滿月即遭遇的首起閣員下台事件。

日本 農林水產大臣簗和生近期接連爆出爭議，包括涉嫌在選舉期間安排免費接駁巴士接送支持者，以及大幅刪減未支持他的地方政府預算等。日本首相高市早苗 晚間與簗和生會面，並接受他的辭呈。這是高市政權去年10月上台以來，首度有閣員因醜聞請辭。

高市內閣才剛在上月17日改組，短短不到1個月就有閣員下台，對高市政權造成打擊。

產經新聞報導，簗和生晚間在首相官邸接受媒體採訪，談到辭職原因表示，「不能再繼續給國會審議及農林水產行政工作帶來困擾」，並強調辭職是「自己的決定」。

對於地方上的相關爭議，他也表達歉意，表示「給大家造成了很大的困擾，在此致上歉意」。不過，簗和生並未完整回答記者提問，就中途結束採訪，隨後離開首相官邸。

簗和生近期爭議不斷。今年9月底，有週刊報導指出，他曾在今年2月眾議院選舉後表示，已經將選舉期間沒有支持他的地方政府道路預算「大幅刪減」，消息曝光後引發批評。

本月上旬，又有週刊揭露，簗和生陣營涉嫌在2024年及今年2月的眾議院選舉期間，安排接駁巴士免費接送支持者，引發違反「公職選舉法」的質疑。

報導指出，道路預算爭議剛曝光時，高市原本仍打算讓簗和生留任。直到昨天晚間，高市在電話中聽取簗和生對接駁巴士等問題的說明，再加上今天簗和生在眾議院預算委員會上的答詢表現，認為他已難以繼續留任，因此決定接受辭呈。外界認為簗和生實際上等同遭到撤換。

高市今天在眾議院預算委員會上，針對簗和生涉嫌違反「公職選舉法」表示，「目前只能提出無法讓各位接受的說明，實在令人感到非常遺憾」。

由於日本國會下週起將審議本屆國會最大焦點的消費稅減稅法案，政府也考量到簗和生接連爆出的爭議，可能影響後續國會審議。高市先前已強烈要求簗和生對外說明、釐清責任，但最終認為他的解釋仍無法消除民眾疑慮。

簗和生在2012年首度當選眾議員，目前已連任6屆，過去曾擔任文部科學副大臣等職務，並在第2次高市內閣中首度入閣，沒想到上任不到1個月，就因接連爆出的爭議下台。