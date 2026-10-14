我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／通膨衝擊共和黨選情、眾議員歐瑪遭調查

教宗接受手術切除腫瘤 醫師：已恢復行走和進食

2艘新加坡籍貨櫃船荷莫茲海峽遇襲 1沉沒1船體受損

中央社新加坡14日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。（路透）
荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

2艘新加坡註冊貨櫃船在荷莫茲海峽先後遭襲，造成1艘沉沒、1艘受損，但兩船共43名船員都平安無傷。

新加坡當局今天表示，2艘在新加坡註冊的貨櫃船在通過荷莫茲海峽時遭不明射彈擊中，其中1艘是昨天遇襲後起火沉沒，另1艘則是今天遇襲後船體受損，所幸所有船員皆安全無傷。

法新社報導，伊朗的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）則說，1艘貨櫃船在試圖通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）時行經未獲授權的危險航道，因而觸動水雷爆炸，造成船身起火後沉沒。

路透社報導，新加坡海事及港務管理局（Maritime and Port Authority of Singapore，MPA）指出，遇襲的2艘貨輪是環球支線航運公司（Global Feeder Shipping，GFS）的榮耀號（GFS Pride）和吉塞爾號（GFS Giselle）。

其中沉沒的是榮耀號，船上所有21名人員已事先安全撤離，未通報有人受傷。

吉塞爾號則是在船體受損後靠自身推進力抵達安全錨地，船上所有22名人員也都安然無恙。

英國海上安全公司「先鋒海事解決方案」（Vanguard Maritime Solutions）同樣通報，懸掛新加坡國旗的GFS榮耀號昨天遭到1枚射彈擊中後沉沒。

伊朗伊斯蘭革命衛隊發布的影片顯示，1艘船冒出1縷黑煙，周圍有數10只貨櫃在海上漂浮。根據其說法，這艘船載運2500多只貨櫃。

精華 FAQ

  • 新加坡海事及港務管理局指出，遭到攻擊的是環球支線航運公司旗下的榮耀號（GFS Pride）與吉塞爾號（GFS Giselle），兩艘都為新加坡註冊貨櫃船。

  • 榮耀號在遇襲後起火並沉沒，船上21人事先安全撤離；吉塞爾號則是船體受損後自行抵達安全錨地，22名船員同樣全數平安，未通報有人受傷。

  • 伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，其中1艘貨櫃船試圖通過荷莫茲海峽時，行經未獲授權的危險航道而觸動水雷爆炸，導致船身起火後沉沒，與新加坡方面說法不同。

新加坡 伊朗 荷莫茲海峽

上一則

H-1B續簽恐收緊 同工作也要重審⋯今日5件事

下一則

最亂監獄…護理師愛上毒囚遭開鍘 獄警「牢房激戰」瘋傳

延伸閱讀

荷莫茲海峽附近襲船事件 為何升級？

荷莫茲海峽附近襲船事件 為何升級？
黑海商船起火沉沒釀2死 澤倫斯基控俄無人機襲民船

黑海商船起火沉沒釀2死 澤倫斯基控俄無人機襲民船
無視警告硬闖海上封鎖線 美軍開火癱瘓貨輪

無視警告硬闖海上封鎖線 美軍開火癱瘓貨輪
川普考慮擴大攻伊 美軍擬加派航母和官兵赴中東 海峽又有船遇襲

川普考慮擴大攻伊 美軍擬加派航母和官兵赴中東 海峽又有船遇襲

熱門新聞

泰國王后蘇堤達（Queen Suthida）首次單獨駕駛「獅鷲」（Gripen）戰機。（美聯社）

泰國王后獨駕獅鷲戰機首飛 瓦吉拉隆功到場觀禮

2026-10-09 11:35
中國外交部發言人毛寧。(路透資料照)

日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句

2026-10-08 09:00
葉門青年運動叛軍10日發射一枚飛彈襲擊沙烏地阿拉伯首都利雅德哈立德國王國際機場，造成至少12人死亡，包括一名美國公民，以及309人受傷。圖為事發後有救護車停在哈立德國王國際機場外。（路透）

沙國機場遭彈襲321死傷 川普考慮參戰 傳防空警報未響

2026-10-10 20:44
26歲的白俄羅斯女模特兒兼歌手薇拉克拉夫特索娃，去年遭求職詐騙拐騙至緬甸園區，因拒絕配合從事詐騙而遭轉賣摘除器官虐殺。（截圖自X）

26歲女星緬甸詐騙園區「被活摘器官」虐殺 5兇嫌只判21年

2026-10-08 01:10
法國總統馬克宏2019年在馬爾他首都瓦萊塔看著法蘭西皇帝拿破崙一世的半身塑像。路透

AI耗費6小時 破解塵封217年拿破崙密函

2026-10-12 13:35
南非人權鬥士、國際刑事法院前法官皮萊9日獲頒諾貝爾和平獎。（美聯社）

川普沒得獎拿國際刑事法院出氣 諾貝爾和平獎得主說話了

2026-10-10 23:15

超人氣

更多 >
夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...

夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...
白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統

白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統
吵架不帶髒字卻句句有力 3生肖女「反應快、氣場強」讓人難反駁

吵架不帶髒字卻句句有力 3生肖女「反應快、氣場強」讓人難反駁
涉嫌毒害同事 中國研究生試圖潛逃中國在洛杉磯機場被捕

涉嫌毒害同事 中國研究生試圖潛逃中國在洛杉磯機場被捕
好市多有機地瓜乾 華人多次回購「找到小時候的味道」

好市多有機地瓜乾 華人多次回購「找到小時候的味道」