2艘新加坡籍貨櫃船荷莫茲海峽遇襲 1沉沒1船體受損

荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 2艘新加坡註冊貨櫃船在荷莫茲海峽先後遭襲，造成1艘沉沒、1艘受損，但兩船共43名船員都平安無傷。

新加坡 當局今天表示，2艘在新加坡註冊的貨櫃船在通過荷莫茲海峽 時遭不明射彈擊中，其中1艘是昨天遇襲後起火沉沒，另1艘則是今天遇襲後船體受損，所幸所有船員皆安全無傷。

法新社報導，伊朗 的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）則說，1艘貨櫃船在試圖通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）時行經未獲授權的危險航道，因而觸動水雷爆炸，造成船身起火後沉沒。

路透社報導，新加坡海事及港務管理局（Maritime and Port Authority of Singapore，MPA）指出，遇襲的2艘貨輪是環球支線航運公司（Global Feeder Shipping，GFS）的榮耀號（GFS Pride）和吉塞爾號（GFS Giselle）。

其中沉沒的是榮耀號，船上所有21名人員已事先安全撤離，未通報有人受傷。

吉塞爾號則是在船體受損後靠自身推進力抵達安全錨地，船上所有22名人員也都安然無恙。

英國海上安全公司「先鋒海事解決方案」（Vanguard Maritime Solutions）同樣通報，懸掛新加坡國旗的GFS榮耀號昨天遭到1枚射彈擊中後沉沒。

伊朗伊斯蘭革命衛隊發布的影片顯示，1艘船冒出1縷黑煙，周圍有數10只貨櫃在海上漂浮。根據其說法，這艘船載運2500多只貨櫃。