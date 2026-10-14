2艘新加坡籍貨櫃船荷莫茲海峽遇襲 1沉沒1船體受損
2艘新加坡註冊貨櫃船在荷莫茲海峽先後遭襲，造成1艘沉沒、1艘受損，但兩船共43名船員都平安無傷。
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2艘新加坡註冊貨櫃船在荷莫茲海峽先後遭襲，造成1艘沉沒、1艘受損，但兩船共43名船員都平安無傷。
新加坡當局今天表示，2艘在新加坡註冊的貨櫃船在通過荷莫茲海峽時遭不明射彈擊中，其中1艘是昨天遇襲後起火沉沒，另1艘則是今天遇襲後船體受損，所幸所有船員皆安全無傷。
法新社報導，伊朗的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）則說，1艘貨櫃船在試圖通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）時行經未獲授權的危險航道，因而觸動水雷爆炸，造成船身起火後沉沒。
路透社報導，新加坡海事及港務管理局（Maritime and Port Authority of Singapore，MPA）指出，遇襲的2艘貨輪是環球支線航運公司（Global Feeder Shipping，GFS）的榮耀號（GFS Pride）和吉塞爾號（GFS Giselle）。
其中沉沒的是榮耀號，船上所有21名人員已事先安全撤離，未通報有人受傷。
吉塞爾號則是在船體受損後靠自身推進力抵達安全錨地，船上所有22名人員也都安然無恙。
英國海上安全公司「先鋒海事解決方案」（Vanguard Maritime Solutions）同樣通報，懸掛新加坡國旗的GFS榮耀號昨天遭到1枚射彈擊中後沉沒。
伊朗伊斯蘭革命衛隊發布的影片顯示，1艘船冒出1縷黑煙，周圍有數10只貨櫃在海上漂浮。根據其說法，這艘船載運2500多只貨櫃。
新加坡海事及港務管理局指出，遭到攻擊的是環球支線航運公司旗下的榮耀號（GFS Pride）與吉塞爾號（GFS Giselle），兩艘都為新加坡註冊貨櫃船。 榮耀號在遇襲後起火並沉沒，船上21人事先安全撤離；吉塞爾號則是船體受損後自行抵達安全錨地，22名船員同樣全數平安，未通報有人受傷。 伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，其中1艘貨櫃船試圖通過荷莫茲海峽時，行經未獲授權的危險航道而觸動水雷爆炸，導致船身起火後沉沒，與新加坡方面說法不同。
精華 FAQ
新加坡海事及港務管理局指出，遭到攻擊的是環球支線航運公司旗下的榮耀號（GFS Pride）與吉塞爾號（GFS Giselle），兩艘都為新加坡註冊貨櫃船。
榮耀號在遇襲後起火並沉沒，船上21人事先安全撤離；吉塞爾號則是船體受損後自行抵達安全錨地，22名船員同樣全數平安，未通報有人受傷。
伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，其中1艘貨櫃船試圖通過荷莫茲海峽時，行經未獲授權的危險航道而觸動水雷爆炸，導致船身起火後沉沒，與新加坡方面說法不同。
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