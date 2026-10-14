「小熊維尼」童書出版100年 英國粉絲盼紐約展出玩偶返鄉

圖為英國卡蜜拉王后於紐約公共圖書館（New York Public Library）的一場文學活動中，為孩子們朗讀「小熊維尼」。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 《小熊維尼》出版滿100年之際，英國粉絲希望紐約公共圖書館收藏的原版絨毛熊能返鄉展出，但館方因保存與參觀需求而拒絕。

英國作家米恩(A.A. Milne)以兒子克里斯多福(Christopher Robin Milne)絨毛玩具為創作主題的童書「小熊維尼」(Winnie-the-Pooh)，1926年10月14日出版迄今屆滿100年。華盛頓郵報 14日報導，英國粉絲在慶祝這個歷史時刻之際，希望在紐約公共圖書館(New York Public Library)展出數十年的絨毛小熊能夠返回家鄉。

報導指出，過去在出版商要由之下，名叫「小熊維尼」(Winnie-the-Pooh)絨毛玩具熊都會配合展出，但後來一趟從英國到美國的跨海旅行卻變成長久定居，絨毛熊收藏在紐約公共圖書館玻璃展示櫃裡，館方希望永久保存。

原版的「維尼」是大約20吋高的法內爾(Farnell)泰迪熊，1921年購於哈洛德百貨公司(Harrods)。從1980年代晚期開始，這隻絨毛熊就跟其他夥伴參加展覽。

克里斯多福成年之後，1947年同意父親把故事角色有關的所有玩具交給美國出版商配合巡迴宣傳，出版商則在40年後把玩具捐給圖書館。

過去一個世紀裡，米恩筆下的「小熊維尼」成為討人喜愛、撫慰人心的英倫象徵。為慶祝出版100年，英國推出紀念圖書、紀念郵票、樂高玩具(LEGO)積木套組以及全新授權的故事續集「小男孩與他的熊」(A Little Boy and His Bear)。

然而，對某些英國粉絲來說，絨毛熊缺席英國的各種慶祝成為一種遺憾。長達數十年的請願運動重新啟動，爭取讓「維尼」、「小豬」(Piglet)、「屹耳」(Eeyore)、「跳跳虎」(Tigger)與「小袋鼠媽媽」(Kanga)從紐約回歸故鄉。

故事裡的小男孩原型克里斯多福已於1996年過世，享壽75歲。克里斯多福生前好友布蘭德雷斯(Gyles Brandreth)兩年前以英國王后卡蜜拉(Queen Camilla)特使身份前往紐約，希望安排這批已有105年歷史的絨毛玩具回到白金漢宮(Buckingham Palace)短期展覽。

布蘭德雷斯說，紐約公共圖書館以這些玩具狀況老舊、每年吸引數以萬計訪客前來參觀為由婉拒。

為了爭取「小熊維尼」回家，這些年來在英國議會與美國國會都有動議提出，英國首相曾經出面請願，兩位美國總統幫忙協調。如今卡蜜拉王后也參與其中，今年稍早曾造訪圖書館。