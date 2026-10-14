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葉門叛軍襲沙烏地阿美石油公司 傳總部大樓多樓層受損

中央社利雅德14日綜合外電報導
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葉門叛軍「青年運動」14日宣布攻擊沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）...
葉門叛軍「青年運動」14日宣布攻擊沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）的設施。路透

AI摘要

文章摘要整理：

葉門青年運動宣布以飛彈和無人機攻擊沙烏地阿美石油公司達蘭總部，傳出大樓上層嚴重受損，但沙國表示無人傷亡、園區仍持續運作。

葉門叛軍「青年運動」今天宣布攻擊沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）的設施。知情人士透露，遇襲辦公大樓頂部3層樓嚴重受損，執行長辦公室亦在遇襲範圍內。

葉門內戰近來戰況加劇，叛軍青年運動（Houthi）獲伊朗撐腰，沙烏地阿拉伯則力挺葉門政府。

法新社報導，稍早沙烏地能源部一名官員表示，沙烏地阿美石油公司位於達蘭（Dhahran）的一棟建築被擊中，引發「局部火警」，但「無人傷亡」。

達蘭是該公司總部所在地，總部園區規模龐大，包含多棟建築物及住宅區。

兩名不願具名的公司員工向法新社表示，總部一棟大樓在深夜遭受攻擊。其中一名員工說，頂部3層樓「已經沒了」。

法新社記者未獲准進入現場，無法獨立查證受損情況。

美聯社引述的兩名地方官員不具名透露，遇襲大樓是沙烏地阿美石油公司高層主管的辦公室，頂部3層樓因此受損。其中一名官員說，執行長納瑟（Amin Nasser）的辦公室亦在遇襲範圍內。

路透引述的知情人士則說，遇襲辦公大樓南翼9樓首先起火，火勢蔓延至6到10樓之間，到今晨仍未熄滅。一名消息人士補充道，頂部3層樓損毀嚴重，部分天花板塌陷，門窗皆被炸毀。

根據路透，該園區設有營運中心，協助這家全球最大石油公司監控陸上及海上石油平台、煉油廠、出口終端設施及數以千計公里的管線。知情人士說，目前園區維持營運，但部分員工被要求在家工作，若干業務功能已轉移至全球辦公室。

青年運動軍事發言人薩里（Yahya Saree）則表示，他們的部隊進行了一次「高品質軍事行動」，目標為位於達蘭的沙烏地阿美石油公司設施，同時也對沙國首都利雅德的機場及一座煉油廠展開空襲。

薩里說，這次行動使用「大量彈道飛彈、巡弋飛彈及無人機。」他補充道：「未來幾天，針對沙烏地境內深處的行動將會持續，目標鎖定沙烏地敵人的機場與石油設施。」

精華 FAQ

  • 青年運動宣布鎖定沙烏地阿美石油公司位於達蘭的設施，受損的是總部園區內的一棟辦公大樓，傳出執行長辦公室也在受波及範圍內。

  • 多名知情人士指出，遭擊中的辦公大樓頂部3層樓嚴重受損，部分天花板塌陷、門窗炸毀，且南翼9樓先起火，火勢一度蔓延到6到10樓。

  • 沙烏地能源部官員表示，建築遭擊中後引發局部火警，但並未造成人員傷亡。雖然園區仍維持營運，部分員工已被要求在家工作。

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