法350家超市冰櫃遭駭客入侵 溫度竄改導致食品腐敗

法國至少350家超市冰櫃遭駭、溫度設定被竄改，導致肉品與冷凍食品腐壞，目前無人出面承認或提出勒索要求。路透

AI摘要 文章摘要整理： 法國350多家超市的冰櫃冷藏系統遭駭客入侵，溫度遭竄改導致食品腐敗，受害者包括家樂福等業者，且多數設備已過時或停更。

法國有350多家超市的冰櫃冷藏系統遭駭客 入侵，溫度設定被竄改，導致肉品與冷凍食品腐壞。當局正追查駭客身分，但目前無人出面承認，也未提出勒索要求，令調查人員備感困惑。

路透報導，受害業者包括家樂福（Carrefour）、Monoprix、Intermarche及Cooperative U。巴黎部分超市員工周二將整箱變質食品丟進大型垃圾桶。

法國資安機構表示，受影響設備使用Danfoss、Copeland及其旗下Dixell軟體。

Danfoss說，許多受影響設備已停止支援、不再接收軟體或安全更新，或仍使用過時韌體。Copeland則承認存在漏洞，正協助客戶降低風險。

英國資安公司Pen Test Partners合夥人Ken Munro表示，這些漏洞早已公開，駭客幾乎可以長驅直入，攻擊行為可能只是「小朋友惡作劇」。

路透發現，至少4,500個Danfoss設備的介面仍可從網路存取，但無法確認有多少使用存在漏洞的軟體。法國網路掃描公司Onyphe表示，僅少數設備似乎使用最新版本。

巴黎一家超市13日將因為冰櫃遭駭而致腐壞變質的食品，整箱堆放在店外。路透