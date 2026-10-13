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駭客遙控冰櫃升溫至50℃ 法數百超市食物變質損數千萬

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法國多家大型連鎖超市遭到網路攻擊，迫使業者丟棄變質食品，單日就可能使全法國損失數...
法國多家大型連鎖超市遭到網路攻擊，迫使業者丟棄變質食品，單日就可能使全法國損失數千萬歐元。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

法國多家大型超市遭網路攻擊，駭客疑遠端讓冷藏設備升溫至50℃，造成食品變質與火災風險，損失恐達數千萬歐元。

法國多家大型連鎖超市12日表示遭到網路攻擊，據報駭客一夜之間將溫度升高至攝氏50度，引發火災，迫使業者丟棄變質食品。目前尚無整體零售業損失的估計數字，但零售商Intermarche執行長柯蒂亞（Thierry Cotillard）告訴BFM電視台，這起「空前」的攻擊單日就可能使全法國損失數千萬歐元。

BFM電視台報導說，駭客「成功遠端啟動多家門市冷藏系統的強制除霜功能」。

巴黎檢察署12日表示，這起「大規模」網攻影響法國多家大型食品零售商的連網冰箱，導致食品損失以及火災。

中央社綜合路透、法新社報導，家樂福（Carrefour）表示旗下80家超市遇襲；在法國經營約490家門市的Monoprix則表示旗下5%的門市受影響。

零售商Intermarche母公司「三劍客」（Les Mousquetaires）表示，旗下約150家門市的冰箱在夜間有6個小時升至攝氏50度。發言人說，所有受影響的食品均已丟棄，以消除衛生風險。

Cooperative U執行長謝爾歇（Dominique Schelcher）表示，他們的超市集團也成為攻擊對象。他在社群平台X寫道：「針對生鮮食品保存與法國人民食物供應的必要設備攻擊情節極為嚴重，而且前所未見。」

法國總理勒克努（Sebastien Lecornu）辦公室人士表示，勒克努已指示法國國家資訊系統安全局（ANSSI）調查。親近勒克努的消息人士透露，法國國家資訊系統安全局已在丹麥公司丹佛斯（Danfoss）提供的軟體中發現漏洞。

資安業者Sekoia威脅偵測與研究的資深網路威脅情報分析師艾姆（Felix Aime）表示，西班牙、葡萄牙、波蘭、德國及比利時也曾受到影響。

巴黎居民目睹市中心Intermarche員工將一車又一車已解凍的冷凍食品倒進大型垃圾箱，融化的冰淇淋從破裂的容器流到街上。

E.Leclerc向法新社證實，與他們合作的一家冷藏設備供應商受到網路攻擊，導致他們數家門市的冷藏系統運作受到波及。

精華 FAQ

  • 攻擊使多家門市的連網冰箱失去正常運作，冷凍與生鮮食品大量變質，業者被迫丟棄商品，部分地點還因設備異常而出現火災風險。

  • 家樂福表示旗下80家超市遇襲，Monoprix約5%門市受影響，Intermarche約150家門市受波及，Cooperative U與E.Leclerc也證實遭到波及。

  • 法國總理勒克努已指示國家資訊系統安全局ANSSI調查，並傳出在丹佛斯提供的軟體中發現漏洞，顯示事件可能涉及供應鏈資安風險。

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