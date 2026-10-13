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教宗良十四世切除肺部結節 術後證實罹患肺腺癌

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教宗良十四世切除肺部結節 術後證實罹患肺腺癌

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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教宗良十四世（Pope Leo XIV）。（美聯社）
教宗良十四世（Pope Leo XIV）。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

教宗良十四世因肺部結節接受手術，術後確診肺腺癌且右肺下葉已被切除，醫療團隊表示手術順利，後續治療仍待評估。

據美聯社報導，教宗良十四世（Pope Leo XIV）周二接受肺部手術，術後檢查確認罹患肺腺癌，醫療團隊已切除他的右肺下葉。手術歷時約90分鐘，過程順利，沒有出現併發症。

梵蒂岡在術後發布的醫療公告中指出，術前檢查已懷疑肺部結節可能為癌性病灶，並在手術過程中獲得確認。

至於後續治療計畫，公告並未多作說明。梵蒂岡表示，醫師目前尚未討論化療或其他治療方式。梵蒂岡新聞辦公室指出，醫療公告使用「徹底切除」一詞，意味著醫療團隊已切除所有可疑組織，希望清除可能殘留的癌細胞。

公告指出，71歲的良十四世在手術室內待了約3個小時，實際手術時間約90分鐘。聲明表示，「手術順利完成，沒有出現併發症。」

當天稍早，良十四世從正門步入羅馬的傑梅利醫院，並向聚集在院外迎接他的數十名民眾揮手致意。梵蒂岡表示，這次手術由傑梅利醫院胸腔外科主任史蒂法諾馬加里托拉醫師（Stefano Margaritora）領導的醫療團隊執行。

身為首位美國籍教宗，良十四世對自己就任17個月以來首次公開披露的重大健康問題，展現了相當少見的透明態度。他在周日的午間祈禱活動中，親自透露肺部發現一個小型、範圍局限的結節，並宣布將接受手術切除。

腫瘤科醫師在手術前曾表示，即使最後確認結節為癌性病灶，良十四世的預後仍然「非常樂觀」，因為病灶能在早期階段切除。

梵蒂岡周一已宣布，取消良十四世截至10月20日的所有接見行程。

精華 FAQ

  • 他因肺部結節接受手術，醫療團隊切除了右肺下葉。手術約90分鐘，整體過程順利，術後也未出現併發症。

  • 術後檢查確認他罹患肺腺癌，且術前已懷疑結節可能是癌性病灶。梵蒂岡並表示，醫療公告中的「徹底切除」意味已盡量移除可疑組織。

  • 梵蒂岡尚未討論化療或其他治療方式，後續計畫仍待醫師評估。另一方面，梵蒂岡已宣布取消他截至10月20日的所有接見行程。

良十四世 教宗 梵蒂岡

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