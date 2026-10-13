我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

教宗良十四世切除肺部結節 術後證實罹患肺腺癌

H-1B再出新規 續簽擬收緊 同公司同職位也得重審

聲援抗議學生 法國逾16萬人示威 瑞典環保少女也來了

中央社巴黎13日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
瑞典環保運動人士童貝里(Greta Thunberg)13日在巴黎近郊參加學校資...
瑞典環保運動人士童貝里(Greta Thunberg)13日在巴黎近郊參加學校資源不足抗議活動。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

法國全國多地爆發聲援學生的示威，參與人數大增，部分地區出現衝突；童貝里與梅蘭雄到場支持，抗議也加重馬克宏的執政壓力。

數以萬計的民眾今天參加在法國各地舉行的集會，聲援正在抗議的高中生，使得這場運動的聲勢更加壯大。隨著總統馬克宏任期即將結束，這波抗議也對他構成重大挑戰。

法新社報導，根據法國內政部數據，約有16萬1500人參加集會，遠高於內政部公布的8日全國示威參與人數7萬1500人，增幅超過一倍。協助籌辦今天集會的工會則估計，全國參與人數達48萬人。

馬克宏（Emmanuel Macron）即將結束他第2任、法定最高任期。這些數字顯示，在法國約6個月後將選出他的繼任者之際，街頭反對政府的聲浪正不斷擴大。

本月17日，抗議生活成本飆漲的全國示威活動即將登場。工會與學生團體認為，這兩股抗議潮流將匯聚融合。

這波抗爭爆發之際，正值馬克宏的中間派政府在債務狀況惡化、引發債券市場不安的困境下，試圖推動國會通過削減開支的預算案。

儘管今天的示威活動大多和平進行，但巴黎兩場遊行中的其中一場，周邊地區卻爆發暴力衝突；根據內政部數據，共有4萬1500人參加遊行。

法新社記者目擊一些車輛遭人縱火，在蒙面青年試圖在道路上設置路障並丟擲物品時，警察發射催淚瓦斯。在里昂（Lyon）舉行的示威活動中，警方同樣發射了催淚瓦斯。

瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）也參與巴黎郊區聖丹尼（Saint-Denis）的示威活動。她說，她來到這裡是因為「我們的未來正被剝奪」。

大學生在今天的示威活動中格外醒目，教師與工會領袖也一同參與。他們還獲得極左翼反對黨不屈法國（France Unbowed）的支持，不屈法國黨魁、總統熱門人選梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）被目擊現身巴黎示威人群中。

根據警方與法新社記者報導，數以千計的民眾也在南特（Nantes）、里昂、朗斯（Lens）、史特拉斯堡（Strasbourg）、土魯斯（Toulouse）、波爾多（Bordeaux）與馬賽（Marseille）等城市遊行。

16歲的埃梅琳（Emeline）在馬賽一所學校外說：「我們與處境更艱難的高中站在一起。我們需要真正的措施與適當的對話，而非鎮壓。」

17歲的妮娜（Nina）說：「我們來到這裡，是因為我們真的覺得政府沒有傾聽我們的聲音。」

這場學生運動是從上月爆發，法國高中的青少年封鎖許多學校的入口，以要求改善教學環境。

精華 FAQ

  • 法國內政部估計全國約有16萬1500人參與，明顯高於8日的7萬1500人；籌辦集會的工會則表示，全國參與人數約達48萬人，顯示動員力大幅上升。

  • 這波運動起於高中生要求改善教學環境，後來又與抗議生活成本飆漲的全國示威匯流。工會與學生團體認為兩者訴求可結合，形成更大規模的反政府聲浪。

  • 童貝里在巴黎郊區聖丹尼參與示威，不屈法國黨魁梅蘭雄也現身巴黎遊行；南特、里昂、馬賽等地同樣有群眾上街，而巴黎與里昂部分地區則出現縱火、路障與催淚瓦斯衝突。

馬克宏 內政部 瑞典

上一則

達美航空飛以色列班機爆炸彈威脅 疏散搜查證實虛驚

下一則

德機場因「劫機警報」一度停運 涉事客機安全降落

延伸閱讀

法國高中生示威升級 工會教師家長加入

法國高中生示威升級 工會教師家長加入
逾25萬人響應、6500人被捕 法國學潮重點一次看

逾25萬人響應、6500人被捕 法國學潮重點一次看
法國高中生不滿教育資源匱乏 示威加劇成安全與政治危機

法國高中生不滿教育資源匱乏 示威加劇成安全與政治危機
抗議教育資源不足 法國高中生發起全國示威「第3幕」

抗議教育資源不足 法國高中生發起全國示威「第3幕」

熱門新聞

泰國王后蘇堤達（Queen Suthida）首次單獨駕駛「獅鷲」（Gripen）戰機。（美聯社）

泰國王后獨駕獅鷲戰機首飛 瓦吉拉隆功到場觀禮

2026-10-09 11:35
中國外交部發言人毛寧。(路透資料照)

日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句

2026-10-08 09:00
葉門青年運動叛軍10日發射一枚飛彈襲擊沙烏地阿拉伯首都利雅德哈立德國王國際機場，造成至少12人死亡，包括一名美國公民，以及309人受傷。圖為事發後有救護車停在哈立德國王國際機場外。（路透）

沙國機場遭彈襲321死傷 川普考慮參戰 傳防空警報未響

2026-10-10 20:44
26歲的白俄羅斯女模特兒兼歌手薇拉克拉夫特索娃，去年遭求職詐騙拐騙至緬甸園區，因拒絕配合從事詐騙而遭轉賣摘除器官虐殺。（截圖自X）

26歲女星緬甸詐騙園區「被活摘器官」虐殺 5兇嫌只判21年

2026-10-08 01:10
南非人權鬥士、國際刑事法院前法官皮萊9日獲頒諾貝爾和平獎。（美聯社）

川普沒得獎拿國際刑事法院出氣 諾貝爾和平獎得主說話了

2026-10-10 23:15
法國總統馬克宏2019年在馬爾他首都瓦萊塔看著法蘭西皇帝拿破崙一世的半身塑像。路透

AI耗費6小時 破解塵封217年拿破崙密函

2026-10-12 13:35

超人氣

更多 >
僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…

僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…
貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊

貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊
華婦晚年不孤獨 小院四季有菜送親友 廢舊噴水池成荷塘

華婦晚年不孤獨 小院四季有菜送親友 廢舊噴水池成荷塘
為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難

為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難
討厭的人一年比一年多？三星座看誰都不順眼 連舊帳都記得

討厭的人一年比一年多？三星座看誰都不順眼 連舊帳都記得