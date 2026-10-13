我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統

房險費用飆漲如何解決 成期中選舉另一負擔能力議題

達美航空飛以色列班機爆炸彈威脅 疏散搜查證實虛驚

世界新聞網
聽新聞
test
0:00 /0:00
一架自紐約甘迺迪機場飛往以色列特拉維夫的達美航空（Delta）班機，13日在降落...
一架自紐約甘迺迪機場飛往以色列特拉維夫的達美航空（Delta）班機，13日在降落後因接獲炸彈威脅而緊急疏散機上人員。隨後經檢查證實為虛驚一場。示意圖。美聯社

一架自紐約甘迺迪機場飛往以色列特拉維夫的達美航空（Delta）班機，13日在降落後因接獲炸彈威脅而緊急疏散機上人員。隨後經檢查證實為虛驚一場。

據《耶路撒冷郵報》報導，由於匿名人士聲稱機上藏有炸彈，達美航空234號航班在以色列主要機場本古里安機場（Ben Gurion Airport）降落後不久，機上乘客便被緊急疏散。

根據以色列新聞網站Ynet報導，飛機隨後被移至停機坪上的一個偏僻停機位，並由保全人員進行搜查。官員表示，飛機上並未發現任何可疑物品。機場隨後恢復正常運作。

達美航空每天有一班從甘迺迪國際機場飛往特拉維夫的航班，下午3:30起飛，隔天上午9:00左右抵達。根據FlightAware的航班追蹤數據顯示，這架13日抵達的航班在落地前一切正常。

這起安全警訊發生的時間點，離先前杜拜航空副機師哈瑪米（Hamam al-Hammami）涉嫌攻擊機長斯馬查爾（Smit Machchhar）並企圖劫持飛往特拉維夫的班機事件，僅約兩周。此後，以色列機場當局一直保持高度戒備。

達美航空 以色列 杜拜航空

上一則

涉蒐集國防能力情報 俄羅斯拘捕日本記者

下一則

聲援抗議學生 法國逾16萬人示威 瑞典環保少女也來了

延伸閱讀

杜拜航空劫機案爆漏洞 副機師早有預謀 卻因有1身分能一路過關

杜拜航空劫機案爆漏洞 副機師早有預謀 卻因有1身分能一路過關
杜拜航空駕駛艙喋血案 以色列官員稱疑為恐攻未遂

杜拜航空駕駛艙喋血案 以色列官員稱疑為恐攻未遂
30秒急墜… 杜拜航空劫機驚魂 副機師刺傷機長 乘客制伏

30秒急墜… 杜拜航空劫機驚魂 副機師刺傷機長 乘客制伏
行凶副機師曾在紐西蘭受訓 班古里昂機場傳為目標

行凶副機師曾在紐西蘭受訓 班古里昂機場傳為目標

熱門新聞

泰國王后蘇堤達（Queen Suthida）首次單獨駕駛「獅鷲」（Gripen）戰機。（美聯社）

泰國王后獨駕獅鷲戰機首飛 瓦吉拉隆功到場觀禮

2026-10-09 11:35
中國外交部發言人毛寧。(路透資料照)

日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句

2026-10-08 09:00
葉門青年運動叛軍10日發射一枚飛彈襲擊沙烏地阿拉伯首都利雅德哈立德國王國際機場，造成至少12人死亡，包括一名美國公民，以及309人受傷。圖為事發後有救護車停在哈立德國王國際機場外。（路透）

沙國機場遭彈襲321死傷 川普考慮參戰 傳防空警報未響

2026-10-10 20:44
26歲的白俄羅斯女模特兒兼歌手薇拉克拉夫特索娃，去年遭求職詐騙拐騙至緬甸園區，因拒絕配合從事詐騙而遭轉賣摘除器官虐殺。（截圖自X）

26歲女星緬甸詐騙園區「被活摘器官」虐殺 5兇嫌只判21年

2026-10-08 01:10
南非人權鬥士、國際刑事法院前法官皮萊9日獲頒諾貝爾和平獎。（美聯社）

川普沒得獎拿國際刑事法院出氣 諾貝爾和平獎得主說話了

2026-10-10 23:15
法國總統馬克宏2019年在馬爾他首都瓦萊塔看著法蘭西皇帝拿破崙一世的半身塑像。路透

AI耗費6小時 破解塵封217年拿破崙密函

2026-10-12 13:35

超人氣

更多 >
僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…

僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…
貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊

貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊
前妻嫁給億萬富豪之子 初代「蜘蛛人」竟當婚禮司儀

前妻嫁給億萬富豪之子 初代「蜘蛛人」竟當婚禮司儀
華婦晚年不孤獨 小院四季有菜送親友 廢舊噴水池成荷塘

華婦晚年不孤獨 小院四季有菜送親友 廢舊噴水池成荷塘
討厭的人一年比一年多？三星座看誰都不順眼 連舊帳都記得

討厭的人一年比一年多？三星座看誰都不順眼 連舊帳都記得