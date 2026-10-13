達美航空飛以色列班機爆炸彈威脅 疏散搜查證實虛驚

一架自紐約甘迺迪機場飛往以色列特拉維夫的達美航空（Delta）班機，13日在降落後因接獲炸彈威脅而緊急疏散機上人員。隨後經檢查證實為虛驚一場。示意圖。美聯社

一架自紐約甘迺迪機場飛往以色列 特拉維夫的達美航空 （Delta）班機，13日在降落後因接獲炸彈威脅而緊急疏散機上人員。隨後經檢查證實為虛驚一場。

據《耶路撒冷郵報》報導，由於匿名人士聲稱機上藏有炸彈，達美航空234號航班在以色列主要機場本古里安機場（Ben Gurion Airport）降落後不久，機上乘客便被緊急疏散。

根據以色列新聞網站Ynet報導，飛機隨後被移至停機坪上的一個偏僻停機位，並由保全人員進行搜查。官員表示，飛機上並未發現任何可疑物品。機場隨後恢復正常運作。

達美航空每天有一班從甘迺迪國際機場飛往特拉維夫的航班，下午3:30起飛，隔天上午9:00左右抵達。根據FlightAware的航班追蹤數據顯示，這架13日抵達的航班在落地前一切正常。

這起安全警訊發生的時間點，離先前杜拜航空 副機師哈瑪米（Hamam al-Hammami）涉嫌攻擊機長斯馬查爾（Smit Machchhar）並企圖劫持飛往特拉維夫的班機事件，僅約兩周。此後，以色列機場當局一直保持高度戒備。