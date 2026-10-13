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財神眷顧 加拿大夫妻時隔8年再度刮中大獎

中央社克里夫蘭13日綜合外電報導
一對加拿大夫妻在將近十年前贏得創紀錄刮刮樂獎金後，近日再度刮中大獎，堪稱福星高照...
一對加拿大夫妻在將近十年前贏得創紀錄刮刮樂獎金後，近日再度刮中大獎，堪稱福星高照。示意圖。美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

加拿大聖約翰市一對夫妻在2018年創下250萬加元刮刮樂紀錄後，8月又中67萬5000加元，計畫用獎金支付子女大學學費並分給孩子。

一對加拿大夫妻在將近十年前贏得創紀錄刮刮樂獎金後，近日再度刮中大獎，堪稱福星高照。

住在加拿大最東邊紐芬蘭與拉布拉多省（Newfoundland and Labrador）聖約翰市（St. John's）的安潔莉娜（Angelina Lado）和拉多（Edward Lado）8月贏得大西洋彩券公司（Atlantic Lottery）「一生不愁」（Set for Life）刮刮樂彩券67萬5000加元（約47.6萬美元）獎金。

福斯新聞第8台（FOX 8 News）報導，這對夫妻2018年就曾首次中大獎，當時他們購買「百萬富翁刮刮樂」（Multi-Millionaire Scratch ‘N Win），抱回250萬加元（約176萬美元）彩金，是大西洋彩券公司歷來刮刮樂最高獎金紀錄。

這對來自南蘇丹的夫妻當時已經與4個孩子在加拿大定居14年。他們曾對加拿大廣播公司（CBC）表示，計劃用獎金尋找並接來拉多從嬰兒時期就仳離、在烏干達難民營生活的母親，讓她來和家人團聚。

即便已經兩度中獎，拉多告訴大西洋彩券公司，他們打算繼續買刮刮樂。他說：「不買就沒機會中。」

夫妻倆選擇一次領取67萬5000加元獎金，表示將用於支付孩子們的大學學費，餘下則平分給孩子們，替他們未來打下基礎。

拉多表示：「其他事情之後再慢慢規劃，現在我們只想細細品味當下，讓它沉澱。什麼事都不急，慢慢來最好。船到橋頭自然直。」

精華 FAQ

  • 他們在大西洋彩券公司購買「一生不愁」刮刮樂，於8月刮中67萬5000加元獎金，選擇一次領取，顯示這對夫妻的好運再次降臨。

  • 2018年時，他們購買「百萬富翁刮刮樂」刮中250萬加元，不僅抱回巨額彩金，也成為大西洋彩券公司歷來刮刮樂最高獎金紀錄。

  • 他們表示將先用獎金支付孩子們的大學學費，剩餘金額則平分給孩子們，替下一代建立基礎，其他規劃則會慢慢思考、不急著決定。

加拿大 彩券

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