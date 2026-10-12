我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI耗費6小時 破解塵封217年拿破崙密函

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

巴黎古老紅孩兒市場起火全毀 商家嘆「醒著做惡夢」

中央社巴黎12日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
法國巴黎第3區的紅孩兒市場12日凌晨發生火災，屋頂被毀。圖為消防員正在進行安全作...
法國巴黎第3區的紅孩兒市場12日凌晨發生火災，屋頂被毀。圖為消防員正在進行安全作業。路透

AI摘要

文章摘要整理：

巴黎第3區的紅孩兒市場凌晨大火全毀，150名消防員控制火勢後確認無重大傷亡，市府已承諾安置攤商並協助恢復營業。

巴黎第3區的紅孩兒市場以諸多熟食攤位和特色商家聞名，每逢假日人潮擁擠，是頗受居民和觀光客喜愛的地標之一。這座巴黎最古老室內市場今天凌晨起火，徹底被毀。

巴黎人報（Le Parisien）報導，火勢大約始於凌晨3、4時之間，在占地約1000平方公尺的紅孩兒市場（Marché des Enfants-Rouges）蔓延，起火原因不明。

消防隊很快出動約150名消防員控制火勢，僅有一人略感不適，其餘沒有傷亡，附近建築物未受波及。

今天清晨，十餘輛消防車聚集在市場周圍。紅孩兒市場商家協會主席華格納（Noémie Wagner）哽咽說：「一切都毀了⋯我看到的狀況很慘。」

她表示：「我在這裡長大，很難接受20年、30年的時光化為灰燼。」

市場裡一家餐廳的老闆尼可戈西安（Jean-Philippe Nikoghossian）說：「市場沒了⋯我現在還不敢置信，這是一場清醒的惡夢。」他半夜被餐廳樓上租客的電話吵醒，急忙在5分鐘內趕到現場，親眼看到火災吞沒市場。

紅孩兒市場建於1615年，是巴黎最古老的室內市場，1982年被列為歷史古蹟。「紅孩兒」之名源自鄰近創始於1536年的一所育幼院院童所穿的紅色衣服，育幼院已於1772年關閉。

紅孩兒市場除了蔬果、生鮮及花卉攤商，還有薄餅、日式料理、北非料理、義式料理等攤位，周圍還有多家餐館，假日常常大排長龍。

報導提到，這座市場曾於1990年代因開發計畫而面臨消失危機，但在商家與居民動員力量下獲得保留，經過翻新後，2000年重新開放。

費加洛報（Le Figaro）報導，如今現場只剩燒焦的金屬建材和木料、變形的鋼筋梁柱和瓦礫，「已無任何物品可搶救」。

消防部門也表示，市場「已全毀，所有攤位都燒掉了」。

巴黎市長葛瑞格華（Emmanuel Grégoire）上午視察後說，將把攤商暫時安置在其他地方，讓他們盡快恢復營業。

法國巴黎第3區的紅孩兒市場12日凌晨發生火災，災情慘重。圖為消防員正在進行安全作...
法國巴黎第3區的紅孩兒市場12日凌晨發生火災，災情慘重。圖為消防員正在進行安全作業。路透

精華 FAQ

  • 市場內的攤位、金屬建材、木料與結構多被燒毀，現場只剩瓦礫與變形梁柱，消防部門表示已無任何物品可搶救，整座市場幾乎完全報銷。

  • 火勢約在凌晨3、4時間擴散，消防隊迅速出動約150人控制火勢，僅有1人略感不適，沒有重大傷亡，附近建築物也未受到波及。

  • 巴黎市長表示會先把攤商暫時安置到其他地點，讓他們盡快恢復營業；商家則感嘆多年心血付之一炬，盼能重建這座歷史市場。

觀光

上一則

梵蒂岡：教宗10/13住院動刀切除肺部結節

下一則

沙烏地首都機場延長關閉期限 航空業面臨嚴重衝擊

延伸閱讀

法國高中生不滿教育資源匱乏 示威加劇成安全與政治危機

法國高中生不滿教育資源匱乏 示威加劇成安全與政治危機
洛華埠大火烈焰竄天 華人住10樓也聞到煙味 起因是？

洛華埠大火烈焰竄天 華人住10樓也聞到煙味 起因是？
城鎮傳真／西雅圖派克市場 百年不老魔力

城鎮傳真／西雅圖派克市場 百年不老魔力
巴黎醫院地下挖出遭凱薩摧毀堡壘 解開數百年謎團

巴黎醫院地下挖出遭凱薩摧毀堡壘 解開數百年謎團

熱門新聞

泰國王后蘇堤達（Queen Suthida）首次單獨駕駛「獅鷲」（Gripen）戰機。（美聯社）

泰國王后獨駕獅鷲戰機首飛 瓦吉拉隆功到場觀禮

2026-10-09 11:35
中國外交部發言人毛寧。(路透資料照)

日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句

2026-10-08 09:00
葉門青年運動叛軍10日發射一枚飛彈襲擊沙烏地阿拉伯首都利雅德哈立德國王國際機場，造成至少12人死亡，包括一名美國公民，以及309人受傷。圖為事發後有救護車停在哈立德國王國際機場外。（路透）

沙國機場遭彈襲321死傷 川普考慮參戰 傳防空警報未響

2026-10-10 20:44
南非人權鬥士、國際刑事法院前法官皮萊9日獲頒諾貝爾和平獎。（美聯社）

川普沒得獎拿國際刑事法院出氣 諾貝爾和平獎得主說話了

2026-10-10 23:15
26歲的白俄羅斯女模特兒兼歌手薇拉克拉夫特索娃，去年遭求職詐騙拐騙至緬甸園區，因拒絕配合從事詐騙而遭轉賣摘除器官虐殺。（截圖自X）

26歲女星緬甸詐騙園區「被活摘器官」虐殺 5兇嫌只判21年

2026-10-08 01:10
美國總統川普與俄羅斯總統普亭2025年8月15日在美國阿拉斯加州安克拉治會晤商討結束俄烏戰爭，並在會後記者會上握手。（路透）

川普宣布美俄柴油協議 澤倫斯基怒批不誠實：送普亭生日禮物

2026-10-09 20:40

超人氣

更多 >
華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓

華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓
去年才生寶寶 四川2.2米網紅小玥病逝 享年26歲

去年才生寶寶 四川2.2米網紅小玥病逝 享年26歲
加州小鎮整個出售 475萬可當鎮長 地下可能還有黃金

加州小鎮整個出售 475萬可當鎮長 地下可能還有黃金
「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬
美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就

美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就