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梵蒂岡：教宗10/13住院動刀切除肺部結節

中央社梵蒂岡12日綜合外電報導
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羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）。歐新社
羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）。歐新社

AI摘要

文章摘要整理：

梵蒂岡表示，教宗良十四世將於13日住院接受肺部結節切除手術，這是他就任教宗後首次住院，術後預計休養約1周。

梵蒂岡表示，羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）將於13日上午住院接受手術，切除肺部一個結節。

法新社報導，71歲的良十四世11日在每周例行祈禱結束後宣布，他將於「未來幾日內」接受手術。

教廷發言人布魯尼（Matteo Bruni）今天告訴法新社，良十四世將於「明天上午晚些時候」住院。

教宗將接受手術切除肺部一個結節（nodule），將是他2025年5月8日成為全球天主教教會領袖以來首次住院。

手術將在梵蒂岡以北、設有教宗專用病床的羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital）進行，自若望保祿二世（John Paul II）以來，這間醫院常為歷任教宗提供治療。

良十四世11日在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）發表每周演說時指出：「在近期的健康檢查中，發現我的肺部有一個結節。這是在非常早期階段發現的，而且位置非常集中。」

他說：「醫師認為適合進行手術，因此我聽從醫師建議，決定接受手術將它切除。手術已安排未來幾日內進行。」

梵蒂岡新聞室表示，教宗術後預計約需休養1周。

精華 FAQ

  • 他在近期健康檢查中發現肺部有一個結節，且位置集中、屬早期發現。醫師評估後認為適合以手術切除，因此他依照建議安排住院治療。

  • 手術將在梵蒂岡以北的羅馬傑梅利醫院進行，該院長期替教宗提供醫療服務。教廷發言人表示，他將於13日上午晚些時候住院。

  • 梵蒂岡新聞室表示，教宗術後預計需要休養約1周。這也代表這將是他自2025年5月8日成為教會領袖以來，首次因健康問題住院。

教宗 梵蒂岡 良十四世

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