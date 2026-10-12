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荷莫茲海峽附近襲船事件 為何升級？

新華社倫敦10月12日電
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荷莫茲海峽。(路透檔案照)
荷莫茲海峽。(路透檔案照)

AI摘要

文章摘要整理：

荷莫茲海峽及周邊襲船事件近期明顯升級，規模、傷亡與外溢範圍同步擴大，背後是美伊在航道控制與封鎖上的持續對峙，並已開始影響航運、能源與地區安全。

9 月底以來，荷莫茲海峽及周邊海域襲船事件接連發生，人員傷亡不斷增加，風險還向卡達、阿聯、阿曼等周邊國家海域擴散。與此同時，部分波斯灣國家石油出口逐步恢復，美國與伊朗圍繞海上封鎖與航道控制的對抗仍在持續。與此前相比，當前襲船事件呈現哪些變化？襲船事件為何升級？又將產生哪些影響？

襲船事件呈現哪些變化

近期襲船事件數量創下新高。據路透社 10 月 7 日報導，9 月 28 日至 10 月 5 日，荷莫茲海峽附近針對石油、液化天然氣（LNG）和液化石油氣（LPG）運輸船的襲擊事件至少有 12 起，為 2 月底美以伊衝突爆發以來單週最高。

人員傷亡也再次引發關注。國際海事組織（IMO）表示，一艘油輪 10 月 5 日在荷莫茲海峽遇襲，12 名船員受傷。印度方面 11 日表示，兩艘載有印度船員的商船當天在相關海域遇襲，其中一艘油輪遭無人機襲擊，2 名印度船員失蹤。

襲擊風險還在向海峽以外海域擴散。10 月 7 日，一艘油輪在卡達北部海域遭多枚發射物襲擊，並有人員傷亡報告。總部位於英國的溫沃德海事分析公司（Windward）指出，這是自 9 月 9 日以來荷莫茲海峽之外發生的首起襲船事件。英國海上貿易行動辦公室（UKMTO）10 月 11 日通報，阿曼蘇哈爾錨地附近一艘油輪遭襲，襲船風險再次延伸至荷莫茲海峽以外海域。

襲船事件為何升級

首先，美國與伊朗圍繞荷莫茲海峽控制權的博弈持續升級。荷莫茲海峽是全球重要能源運輸通道，也是當前美伊對抗中的重要籌碼。衝突發生後，伊朗對海峽通行實施限制，美國則對進出伊朗港口的船舶實施海上封鎖，並透過軍事協助支持部分商船通行，試圖突破伊朗對海峽航運的限制。

分析人士指出，隨著波斯灣周邊各國採用管道運輸、船對船轉運以及使用替代運輸路線等方式，石油運輸量逐步恢復，伊朗透過限制荷莫茲海峽通行施加壓力的效果或被削弱。在此背景下，持續向商船施壓、影響航運恢復，或成為伊朗維持海上影響力、爭取談判籌碼的方式之一。由美國主導的聯合海上資訊中心指出，近期相關行動顯示，伊朗試圖在關鍵航道彰顯存在感，並繼續向過往船舶施加壓力。

此外，美伊的封鎖與反封鎖行動也加劇了雙方的海上對峙。美軍中央司令部 10 月 10 日表示，美軍在阿曼灣使一艘商用貨船失去航行能力。美方稱，該船從伊朗港口出發後試圖突破美國的海上封鎖。伊朗則警告部分商船不得駛入其認定的「未經授權」航線，關閉導航與識別系統的船隻將被視為「敵對目標」。

襲船事件將產生哪些影響

首先，襲船事件直接威脅船員生命安全，並干擾國際航行。國際海事組織多次表示，衝突爆發以來，荷莫茲海峽及周邊海域已有數千名船員長期面臨安全風險。近期襲擊向海峽周邊海域擴散，意味著風險可能波及更多商船、錨地與港口，進一步威脅船員安全和航運安全。

其次，航運成本上漲可能進一步傳導至能源市場與供應鏈。克普勒（Kpler）數據顯示，9 月最後一週，中東地區日均石油流量一度恢復至衝突前基準水準的約 92%。然而，路透社 11 日報導，隨著油輪遇襲事件不斷發生，通過荷莫茲海峽的船舶數量已降至兩個多月來的最低水準。

溫沃德公司表示，從中東波斯灣地區運輸原油的運費佔總成本的比例已升至 25% 乃至 30% 以上，而正常情況下通常為 1% 至 3%。分析人士指出，若襲擊持續、可用油輪減少或替代路線受阻，運輸成本與供應鏈壓力可能進一步上升。

此外，襲船事件可能加劇地區安全對立。襲擊風險向卡達、阿聯與阿曼附近海域擴散，使海上安全不再只是海峽通航問題，也增加了周邊國家的壓力。

精華 FAQ

  • 近期襲船事件不只數量創高，傷亡也更明顯，且風險已從海峽內擴散到卡達、阿聯與阿曼周邊海域，顯示攻擊範圍與影響層級都在升高。

  • 主因是美伊對海峽控制權與海上封鎖的博弈加劇。伊朗以限制通行施壓，美國則透過封鎖與護航反制；在部分能源運輸恢復後，伊朗更可能藉襲擾商船維持影響力。

  • 它將直接威脅船員安全並干擾通航，還會推升保險與運輸成本，進一步傳導到能源市場與供應鏈；同時風險外溢至周邊海域，也會加劇地區安全緊張。

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