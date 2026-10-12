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大英博物館康熙瓷碗離奇掉落 一下毀了2件中國珍品

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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圖為大英博物館。（路透）
圖為大英博物館。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

大英博物館2件清代中國瓷器在展出時意外受損，館方已交由修復團隊處理，事件也引發外界對展廳安全與文物管理的質疑。

據南華早報（South China Morning Post）報導，大英博物館兩件中國陶瓷文物在展出期間意外受損，目前正由專業團隊進行修復。這起事故再度引發外界對博物館文物保護措施的討論，如何安全展示易碎的文化珍寶成為關注焦點。

大英博物館周五證實，10月4日發生一起文物受損事件，一個瓷碗從展示架上掉落，砸中下層架子上的一個小瓷盒，造成兩件文物均受損。

▲ 來源：Facebook＠The Telegraph﻿（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

館方表示，「兩件文物目前已交由我們的專業文物修復團隊進行全面修復。」

博物館指出，事發後檢查發現，展示架及固定底座均未出現損壞跡象，但館方仍將繼續調查事故原因。

社群媒體上流傳的照片顯示，一座四層展示櫃內散落著陶瓷碎片。櫃中展品來自大衛德爵士中國藝術基金會（Sir Percival David Foundation of Chinese Art）。其中，一件編號B629的瓷碗原本放置在最上層展示架中央，疑似掉落至底層，砸碎另一件編號634的文物。

根據大英博物館網站，兩件受損陶瓷均製於清朝康熙年間（1662年至1722年），產自中國江西省景德鎮。目前，館方網站已將兩件文物標示為「未展出」。

編號B629的瓷碗被館方命名為「仕女四藝圖碗」，直徑216毫米（約8.5英寸），高80毫米。這件青花瓷以釉下藍彩描繪仕女在庭園中從事各種文化活動，包括欣賞畫作、演奏傳統弦樂器及下棋，周圍還有侍從、樹木與山巒，呈現出典雅的庭園景致。

大英博物館表示，這件瓷碗是「一件極為精美、仿製15世紀明代瓷碗的作品」。

另一件受損文物編號634，是一個附有低矮圓頂盒蓋的圓形瓷盒，直徑66毫米，高25毫米。盒蓋中央以釉下鈷藍彩細筆描繪佛手柑圖案，周圍環繞桃枝與山茶花；盒身下部則飾有桃枝及花卉圖案。

兩件文物原本展出於大英博物館95號展廳。事故發生後，館方一度關閉展廳，待工作人員清除展示櫃內的陶瓷碎片後，於隔天重新開放。

95號展廳收藏近1700件文物，展品年代橫跨3世紀至20世紀，匯集了世界上最精美的中國陶瓷藏品之一。這批收藏由大衛德爵士中國藝術基金會捐贈給大英博物館。

這起事故在中國社群媒體上引發熱議，外界關注博物館應如何加強保護脆弱的文化遺產。

一名在倫敦工作的中文導遊潘金玉周四在社群媒體發文表示，「比起事故本身，我更關心事故為何發生、文物將如何修復，以及未來如何防止類似事件再次發生。」

潘金玉指出，大英博物館過去也曾因文物受損或遺失引發關注。她表示，「比文物受損本身更令人失望的是，英國主流媒體至今尚未報導這起事件。」

事實上，大英博物館近年來已因文物管理問題陷入爭議。2023年，館內一項調查揭露，多年來約有2000件文物從庫房遭竊、受損或遺失，引發全球對館方安全管理制度的強烈質疑。事件曝光後，時任館長費雪（Hartwig Fischer）宣布辭職。

精華 FAQ

  • 館方表示，10月4日一只展示架上的瓷碗突然掉落，撞上下一層架上的小瓷盒，導致2件中國陶瓷文物都受到損傷，事後展廳一度關閉清理碎片。

  • 受損文物分別是編號B629的「仕女四藝圖碗」與編號634的圓形瓷盒，兩者皆為清朝康熙年間作品，產自江西景德鎮，原屬大衛德爵士中國藝術基金會藏品。

  • 因為它讓外界再度質疑博物館對脆弱文物的保護是否周全，也讓人聯想到大英博物館近年多次爆出管理問題，包括2023年約有2000件文物遭竊、受損或遺失的爭議。

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