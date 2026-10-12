曾遭中國制裁 法國政治人物格魯克斯曼贏中左翼總統提名初選

法國籍歐洲議會議員格魯克斯曼。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 曾因新疆人權議題遭中國制裁的法國議員格魯克斯曼，在中左翼黨內初選以66.13%得票率勝出，獲社會黨及盟友支持，將代表陣營參選2027年法國總統大選。

曾遭中國制裁的法國歐洲議會議員、公民廣場黨創辦人格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann），11日在法國中左翼陣營2027年總統大選黨內初選 ，以66.13%的得票率首輪勝出，取得社會黨及其盟友支持，將代表中左翼陣營角逐明年法國總統大選。格魯克斯曼曾於2021年因新疆 人權議題遭中國制裁，此制裁已於2025年4月解除。

據法廣（RFI）11日報導，法國社會黨（PS）與公民廣場黨等盟友舉行2027年總統大選黨內初選，格魯克斯曼在第一輪投票 中取得66.13%的選票，出乎外界預料地勝出。他的競選口號是，「我是一名民主左翼候選人，能擊敗法國極右翼」。

格魯克斯曼勝選後表示，「我們爭取的不是內鬥，而是最終贏得2027年的總統大選」。他並稱，這次黨內初選結果有力表明，一個堅守自身價值觀的左翼能夠團結、掌權並贏得勝利，「它可以暢談正義、治理環境、暢談共和國理念，而無需做出任何妥協」。

格魯克斯曼過去曾遭中國制裁。2021年3月，歐盟因「新疆人權問題」為由制裁中國有關人員和實體，中國外交部隨後宣布，對包括格魯克斯曼在內的10名歐方人員和4個實體實施制裁。相關人員及其家屬被禁止入境中國及香港、澳門，其關聯企業、機構也被限制同中國進行往來。格魯克斯曼當時對此回應稱，制裁是「榮譽勳章」。

此後，中方對格魯克斯曼的制裁已於2025年4月正式解除。

近年來遭中國制裁的外國政治人物還包括，美國現任國務卿魯比歐（Marco Rubio）在擔任聯邦參議員期間，也曾於2020年7月因新疆問題，與參議員克魯茲（Ted Cruz）等人一同遭到中方制裁。同年8月，中國又因香港問題，宣布對魯比歐、克魯茲、霍利（Josh Hawley）、柯頓（Tom Cotton）等美國參議員實施制裁。

此外，2021年3月，中國也曾因新疆人權爭議，對英國前保守黨黨魁、國會議員史密斯（Iain Duncan Smith），以及當時擔任國會外交事務委員會主席的圖根哈特（Tom Tugendhat）等人採取制裁措施，包括禁止入境中國、香港和澳門，以及凍結在中國境內的財產。

2022年8月，時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國外交部宣布，根據中國有關法律，對裴洛西及其直系親屬採取制裁措施。

中國外交部今年3月30日也宣布對日本眾議員古屋圭司採取反制措施，包括凍結其在中國境內的財產、禁止交易合作及不准入境。日本朝日電視台9日報導，古屋圭司透露，遭中國制裁後，曾收到日本首相高市早苗的電子郵件，稱這是「光榮的制裁」。他解釋，「這是首相或者說政治家的一種幽默。中國是一個超級大國，能夠被這樣一個超級大國點名，並且讓對方記住自己，本身就是一件值得榮幸的事」。