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颶風西蒙墨西哥海岸外徘徊 預報帶來暴雨和猛烈強風

中央社墨西哥瓦拉塔港11日綜合外電報導
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颶風西蒙（Simon）11日逼近墨西哥太平洋沿岸，海浪拍打岸邊，為墨西哥帶來豪雨...
颶風西蒙（Simon）11日逼近墨西哥太平洋沿岸，海浪拍打岸邊，為墨西哥帶來豪雨和強風。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

颶風西蒙雖未必登陸墨西哥，但仍在哈里斯科州外海徘徊，強度高且移動緩慢，預料將為沿海社區帶來暴雨、強風與巨浪。

颶風西蒙今天稍微調整行進方向，氣象預報顯示，它不會登陸，但是掠過墨西哥海岸時將會夾帶暴雨和猛烈強風。

法新社報導，颶風西蒙（Hurricane Simon）在沙費爾-辛浦森制（Saffir-Simpson scale）5級颶風強度當中屬於4級，目前移動緩慢，仍具危險性。

天氣預報原先預計它將於當地時間中午時分登陸，但是颶風獵人飛機蒐集到的資料顯示其移動速度放緩，只會來到距離哈里斯科州（Jalisco）海岸約15公里處。

即使不會登陸，墨西哥氣象局長瓦茲蓋斯（Fabian Vazquez）告訴法新社：「整個氣旋的雲帶，或者說最猛烈部分，仍將影響沿海社區。我們將會遭遇非常嚴重影響，特別是沿海地區的強風。」他表示，浪高可能達9公尺，而且會有極端大雨。

西蒙是太平洋本颶風季最新的颶風，強勁聖嬰現象導致洋流暖化並且削弱風切，風暴因而得以增強。相較之下，聖嬰現象讓大西洋颶風季相對平靜。

美國國家颶風中心（National Hurricane Center）最新通報指出，西蒙持續風速達每小時230公里，以時速11公里緩慢移動。

哈里斯科州民防部門的氣象專家孔米（Boris Comi）指出，西蒙已經在墨西哥沿海「幾乎停滯」，這代表「會帶來更長時間大雨」、「增加民眾受災風險」。

颶風一旦登陸也會減弱。不過，氣象局長瓦茲蓋斯說，若沿著海岸線平行移動，颶風「能維持在較高強度」。

精華 FAQ

  • 最新預報顯示，西蒙不太可能直接登陸，但會非常接近哈里斯科州海岸，並以外圍雲帶與最強區域影響沿海社區，帶來明顯風雨威脅。

  • 美國國家颶風中心指出，西蒙目前維持4級颶風強度，持續風速約每小時230公里，移動速度僅每小時11公里，屬於緩慢前進。

  • 因為西蒙幾乎停滯在沿海附近，會讓大雨持續更久，增加受災風險；同時可能出現高達9公尺巨浪與極端強風，即使未登陸也足以造成嚴重影響。

颶風 墨西哥

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