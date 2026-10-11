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無視警告硬闖海上封鎖線 美軍開火癱瘓貨輪

中央社華盛頓10日綜合外電報導
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商用貨輪海洋莫利卡號遭到攻擊後，冒出濃煙和火光。美國中央司令部表示，這艘貨輪的船...
商用貨輪海洋莫利卡號遭到攻擊後，冒出濃煙和火光。美國中央司令部表示，這艘貨輪的船員無視警告，企圖突破對伊朗的海上封鎖，已在阿曼灣被擊癱。(路透)

美軍10日表示，在阿曼灣的一艘商用貨輪，因船員無視警告並試圖突破美軍對伊朗實施的海上封鎖線，美軍已使該船喪失航行能力。

▲ 影片來源：X平台＠Fox News（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

路透報導，美軍中央司令部在社群平台X上發文指出：「美軍一架戰鬥機使用精準彈藥擊中懸掛巴拿馬國旗的貨輪海洋莫利卡號（M/V Ocean Molica）船尾，徹底癱瘓這艘船的推進系統，船員則未受傷。」

美軍中央司令部（CENTCOM）表示，這艘貨輪自伊朗港口離港後，試圖航行通過該區域海域。

路透當時未能立即聯繫上這艘散裝貨輪的營運商，以取得回應。

美軍中央司令部警告阿曼灣及荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）周邊海域的船員，應遵守封鎖警告、留意航海通告廣播，並與美國海軍部隊聯繫。

上周油輪遇襲數量攀升至美國與以色列2月對伊朗開戰以來最高水準後，通過這條重要海峽的船隻數量降至兩個多月來最低，引發外界對航運受阻的擔憂，並支撐原油價格。

在戰爭爆發前，全球20%的石油供應量皆需經由荷莫茲海峽輸送。

▼收聽一洲焦點Podcast：

伊朗 美軍中央司令部 以色列

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