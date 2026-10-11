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杜特蒂家族企業涉收中資 菲總統：若屬實是最高等級威脅

中央社新加坡11日綜合外電報導
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菲律賓副總統薩拉．杜特蒂。(歐新社)
菲律賓副總統薩拉．杜特蒂。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

針對杜特蒂家族相關企業疑涉中資爭議，小馬可仕表示若指控屬實，可能構成對菲律賓的最高等級威脅，政府已展開徹底調查。

針對有人指控有中國資金流入菲律賓副總統薩拉．杜特蒂家族相關企業，總統小馬可仕今天警告，若指控屬實，可能對菲律賓構成最高等級的威脅，政府正在徹底調查此事。

菲律賓「詢問報」（Inquirer）報導，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在新加坡受訪時表示：「其中最令人不安的層面就是中國的資金。如今此事上升為國家安全議題。」

他強調相關指控必須先獲得證實，並補充道：「如果屬實，這就是威脅，對（菲律賓）共和國的最高等級威脅。」

這起爭議源自前參議員特立尼斯（Antonio Trillanes IV）指控，一家曾經與薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）夫婿卡皮奧（Manases Carpio）有關聯的公司，曾與中國實體之間進行財務交易。

雖然至今尚無不法證據，但在外國影響力疑慮之下，相關指控已引發關注。

小馬可仕今天表示，由於這些指控可能影響國家安全，國防部已進行應處。

他說：「我不想揣測任何事情，因為這是非常嚴重的議題，我不想把時間浪費在謠言或揣測上。我們目前在做的，就是徹底調查這件事、這些指控。」

菲國選制最特殊的是，正副總統分別民選產生，因此政見可能南轅北轍，甚至上任後相互開砲、水火不容。

精華 FAQ

  • 小馬可仕表示，最令人不安的是其中涉及中國資金，事件已升高為國家安全議題；但他也強調，相關說法必須先經證實，不能只憑謠言下定論。

  • 爭議源自前參議員特立尼斯的指控，他稱一家曾與薩拉．杜特蒂夫婿卡皮奧有關聯的公司，曾和中國實體進行財務交易，引發外國影響疑慮。

  • 小馬可仕指出，政府正在徹底調查此事，且因可能牽涉國家安全，國防部已介入應處；他並表示不會浪費時間在揣測上。

新加坡 杜特蒂

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