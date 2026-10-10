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蟑螂人民黨發起抗議遭鎮壓 印度記者怨採訪權受損

中央社新德里10日專電
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「全印度學生協會」(AISA)全國主席博拉10日在新德里參加「蟑螂人民黨」(CJ...
「全印度學生協會」(AISA)全國主席博拉10日在新德里參加「蟑螂人民黨」(CJP)發起、要求印度首席選舉委員庫馬爾下台的抗議活動時遭警方拘留，她在警車上高聲呼喊。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

印度蟑螂人民黨與學生團體抗議選民名冊修訂，現場卻遭大規模維安與採訪限制，記者控訴拘留、推擠與斷網，認為言論自由與民主空間受到壓縮。

印度蟑螂人民黨發起抗議行動，有關單位如臨大敵，調派大量人員維持秩序，並嚴格要求記者不得干擾現場執法，除動用優勢人力驅趕記者造成推擠，一旦發現有抗議人士受訪，就立即將人帶走，讓現場記者大嘆採訪權受損。

蟑螂人民黨（CJP）與全印學生聯會（AISA）藉網路發起活動，要民眾今天由各地自行前往新德里市中心的賈塔爾曼塔（Jantar Mantar）天文台公園廣場集合，抗議印度選舉委員會修訂選民名冊（SIR），導致1.3億人投票資格受損，並要求選委會主席庫瑪（Gyanesh Kumar）為此下台。

過去一段時間，印度各地已經出現若干類似抗議活動，爆出新聞從業人員在採訪過程中遭拘留，甚至有女性記者遭執法人員不當肢體接觸。

針對今天的抗議，相關單位如臨大敵，早在前一天就部署大量人力、路障。為因應先前遭控性騷，有關部門今天部署大批女性軍人、警察與維安人員，並由女警組成專門小組，負責前往班機機艙拘留蟑螂人民黨創辦人迪普克（Abhijeet Dipke），試圖將風險降低。

在今天的抗議現場，有關單位持續以高分貝廣播，告知媒體與抗議群眾、執法人員保持適當距離，但現場記者為了採訪、拍攝畫面，仍不得不盡可能貼近相關活動人士；維安人員則不斷大聲出言喝止，並鳴哨警告，同時以優勢人力組成人牆，試圖隔開抗議群眾與媒體。過程中出現推擠、拉扯，甚至有記者跌倒的情況。整起抗議活動，氣氛始終緊繃。

獨立記者瑪姆納尼（Harsh Mamnani）在接受中央社記者採訪時表示，印象中，這是印度獨立後，首次為了這種活動部署如此大量的軍警維安，並強硬阻擋媒體採訪。

瑪姆納尼指出，前幾天的一場抗議後，多名獨立記者或新聞從業人員遭到德里警方「關心」；更有女性從業人員指控警察在抗議現場驅離群眾時，對她有不當的身體接觸，而且即便舉報了，德里警方也未正式立案。

他表示，有關單位要求今天前往抗議現場的採訪者，必須配掛記者證，但要獲得記者證的門檻極高，許多獨立記者、工作資歷尚淺者，根本不可能獲得政府核發的記者證。

瑪姆納尼指出，這些「沒牌」的公民記者，正是蟑螂人民黨各項活動獲得成功的關鍵。因此，有關單位才會試圖製造令人畏懼的氛圍，「試圖讓你覺得，若你來這裡，來報導，你也可能被拘留，而這顯然違背了我們該有的言論自由。」

鑽研人權議題的獨立記者辛赫（Saumya Singh）在接受中央社記者訪問時表示，她住在離德里很遠的地方，但為了報導這次的抗議，仍決定來採訪，「我覺得我有責任過來記錄這一切，因為歷史正在我的眼前發生。」

辛赫表示，每一次的拘留、所有對言論自由的限制，都應該被記錄下來，「讓我們銘記，國家是怎麼監視我們、鎮壓我們的。」

談到今天抗議現場遭斷網，辛赫表示，附近其實有咖啡廳等地，有無線網路可用，「但警察要求我們不得接近那些地方，所以我們也無法將現場影片上傳，我認為這完全破壞了民主。」

她說，很開心看到民眾走上街頭，且不感到害怕。所以採訪時，即便有警察推擠，但她並不害怕，「這是我的國家，這是我的責任，我會和我的同胞站在一起。」

「蟑螂人民黨」並非真正的政黨，起初僅是圍繞政治諷刺的網路運動，組織名稱源於惡搞印度總理莫迪（Narendra Modi）所屬「印度人民黨」（Bharatiya Janata Party，BJP）而來。參與者已從最初的數百名青年，暴增到數以百萬人。

精華 FAQ

  • 他們與全印學生聯會在新德里集會，抗議印度選舉委員會修訂選民名冊，主張此舉導致1.3億人投票資格受損，並要求選委會主席庫瑪下台。

  • 因為當局動用大量警力與維安人員封鎖現場，強迫媒體保持距離，還以人牆驅離、鳴哨警告，甚至造成推擠跌倒，影響正常採訪與拍攝。

  • 獨立記者認為，這是印度獨立後少見的大規模維安與採訪壓制，且政府提高記者證門檻、限制上傳影片與接近網路，等同以恐懼氛圍削弱言論自由。

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