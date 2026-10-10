集2大獨裁者姓於一身 秘魯「希特勒．墨索里尼」當選鎮長
秘魯安地斯山區鎮長選舉中，45歲企業家希特勒．墨索里尼．席梅昂．佛羅雷斯以229票勝出，儘管名字引人聯想納粹與法西斯領袖，仍順利當選。
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秘魯安地斯山區鎮長選舉中，45歲企業家希特勒．墨索里尼．席梅昂．佛羅雷斯以229票勝出，儘管名字引人聯想納粹與法西斯領袖，仍順利當選。
根據當地選舉資料顯示，雖然與聲名狼藉的歐洲獨裁者同名，企業家希特勒．墨索里尼．席梅昂．佛羅雷斯仍當選秘魯安地斯山脈偏遠地區一個行政區的鎮長。
法新社報導，根據全國選舉程序辦公室（National Office of Electoral Processes），左翼現在國家黨（Ahora Nacion）籍45歲候選人希特勒．墨索里尼．席梅昂．佛羅雷斯（Hitler Mussolini Simeon Flores）4日在總計663張選票中獲得229票，贏得中部華奴可大區（Huanuco）奎羅帕爾卡鎮（Queropalca）鎮長一職，將於明年1月1日走馬上任。
主要對手、極右翼候選人歐索里奧（Gaspar Osorio）獲得204票。
選務當局指出，從事貨運運輸業的佛羅雷斯截至去年為止是右翼總統藤森惠子（Keiko Fujimori）所屬人民力量黨（Popular Force）一員。
儘管名字與二戰時期納粹德國獨裁者希特勒（Adolf Hitler）有關，秘魯仍有數位叫做「希特勒」的候選人在選舉中勝出。
2021年，選民選出叫做希特勒．薩維德拉．卡斯特諾奎（Hitler Saavedra Casternoque）的醫師進入國會。
2018年，希特勒．艾爾巴．桑傑士（Hitler Alba Sanchez）當選安地斯地區雲加爾鎮（Yungar）鎮長，並在競選期間強調自己是「好希特勒」。
他在秘魯中部華奴可大區奎羅帕爾卡鎮的鎮長選舉中當選，並將於明年1月1日正式就任，接替地方行政職務。 根據選務資料，他在總計663張選票中獲得229票，擊敗極右翼對手歐索里奧的204票，最後以些微差距勝出。 因為秘魯社會對這類姓名並不罕見，過去2021年與2018年也各有名叫希特勒的候選人勝選，顯示這個名字在當地政治場域屢次出現。
精華 FAQ
他在秘魯中部華奴可大區奎羅帕爾卡鎮的鎮長選舉中當選，並將於明年1月1日正式就任，接替地方行政職務。
根據選務資料，他在總計663張選票中獲得229票，擊敗極右翼對手歐索里奧的204票，最後以些微差距勝出。
因為秘魯社會對這類姓名並不罕見，過去2021年與2018年也各有名叫希特勒的候選人勝選，顯示這個名字在當地政治場域屢次出現。
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