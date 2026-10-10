印度鐵腕掃蕩青年示威 反對黨領袖拉胡爾甘地籲持續抗爭
印度反對黨領袖拉胡爾甘地在警方拘留數百名示威者後，仍呼籲青年持續抗議選舉委員會涉嫌偏袒執政黨的不當行為。
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印度反對黨領袖拉胡爾甘地在警方拘留數百名示威者後，仍呼籲青年持續抗議選舉委員會涉嫌偏袒執政黨的不當行為。
印度主要反對黨領袖拉胡爾．甘地今天呼籲示威者，即使面臨嚴厲安全掃蕩打壓，也要持續抗議選舉委員會涉嫌不當行為。
法新社報導，國大黨（Congress Party）高層領導人拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）於警方在新德里拘留數百名抗議人士後發聲明表示：「印度的年輕人，我以你們為傲。繼續抗議，我們和你們站在一起。」
拉胡爾今天聲援要求選舉委員會主席庫瑪（Gyanesh Kumar）因選舉改革相關爭議辭職下台的抗議青年。他們指控選委會以偏袒總理莫迪（Narendra Modi）所屬印度人民黨（Bharatiya Janata Party）的方式修訂選民名冊，存在違規情事。
拉胡爾在X上發文表示，他已經與莫迪以及作為印度人民黨意識形態導師的民族志工組織（Rashtriya Swayamsevak Sangh）對抗「超過十年」，並說自己「對他們瞭若指掌」。
他說：「我們將捍衛我們的憲法，我們將守護印度人民的聲音。」
拉胡爾強調，「我們會確保這個政權以及那些攻擊我們憲法的人，最終遭到擊垮」。（編譯：何宏儒）1151010
因為警方在新德里拘留數百名抗議者後，抗議選舉委員會涉嫌不當行為的行動遭到打壓。拉胡爾甘地因此表態力挺青年，要求他們不要因掃蕩而退縮。 抗議者要求選委會主席庫瑪下台，並指控選舉委員會在選民名冊修訂上偏袒總理莫迪所屬的印度人民黨，認為其中涉及違規與不公。 他表示自己已與莫迪及其意識形態導師組織對抗超過10年，聲稱了解對手手法，並強調將捍衛憲法、守護人民聲音，最終擊垮攻擊憲法的政權。
精華 FAQ
因為警方在新德里拘留數百名抗議者後，抗議選舉委員會涉嫌不當行為的行動遭到打壓。拉胡爾甘地因此表態力挺青年，要求他們不要因掃蕩而退縮。
抗議者要求選委會主席庫瑪下台，並指控選舉委員會在選民名冊修訂上偏袒總理莫迪所屬的印度人民黨，認為其中涉及違規與不公。
他表示自己已與莫迪及其意識形態導師組織對抗超過10年，聲稱了解對手手法，並強調將捍衛憲法、守護人民聲音，最終擊垮攻擊憲法的政權。
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