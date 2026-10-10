我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全2重傷

川普與普亭通話 克宮：美方提出緩和俄烏戰爭構想

印度鐵腕掃蕩青年示威 反對黨領袖拉胡爾甘地籲持續抗爭

中央社新德里10日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
印度反對黨國大黨領袖拉胡爾．甘地（中）與黨工抵達新德里，參加要求首席選舉委員庫馬...
印度反對黨國大黨領袖拉胡爾．甘地（中）與黨工抵達新德里，參加要求首席選舉委員庫馬爾（Gyanesh Kumar）下台的遊行。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

印度反對黨領袖拉胡爾甘地在警方拘留數百名示威者後，仍呼籲青年持續抗議選舉委員會涉嫌偏袒執政黨的不當行為。

印度主要反對黨領袖拉胡爾．甘地今天呼籲示威者，即使面臨嚴厲安全掃蕩打壓，也要持續抗議選舉委員會涉嫌不當行為。

法新社報導，國大黨（Congress Party）高層領導人拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）於警方在新德里拘留數百名抗議人士後發聲明表示：「印度的年輕人，我以你們為傲。繼續抗議，我們和你們站在一起。」

拉胡爾今天聲援要求選舉委員會主席庫瑪（Gyanesh Kumar）因選舉改革相關爭議辭職下台的抗議青年。他們指控選委會以偏袒總理莫迪（Narendra Modi）所屬印度人民黨（Bharatiya Janata Party）的方式修訂選民名冊，存在違規情事。

拉胡爾在X上發文表示，他已經與莫迪以及作為印度人民黨意識形態導師的民族志工組織（Rashtriya Swayamsevak Sangh）對抗「超過十年」，並說自己「對他們瞭若指掌」。

他說：「我們將捍衛我們的憲法，我們將守護印度人民的聲音。」

拉胡爾強調，「我們會確保這個政權以及那些攻擊我們憲法的人，最終遭到擊垮」。（編譯：何宏儒）1151010

精華 FAQ

  • 因為警方在新德里拘留數百名抗議者後，抗議選舉委員會涉嫌不當行為的行動遭到打壓。拉胡爾甘地因此表態力挺青年，要求他們不要因掃蕩而退縮。

  • 抗議者要求選委會主席庫瑪下台，並指控選舉委員會在選民名冊修訂上偏袒總理莫迪所屬的印度人民黨，認為其中涉及違規與不公。

  • 他表示自己已與莫迪及其意識形態導師組織對抗超過10年，聲稱了解對手手法，並強調將捍衛憲法、守護人民聲音，最終擊垮攻擊憲法的政權。

印度

上一則

美烏邁阿密會晤 商冬季前緩和俄烏局勢

延伸閱讀

杜拜航空機長阻墜機視訊印度總理 稱不能讓大家喪命

杜拜航空機長阻墜機視訊印度總理 稱不能讓大家喪命
法15歲少年參加抗議 撿警用刺痛彈 一隻手遭炸斷

法15歲少年參加抗議 撿警用刺痛彈 一隻手遭炸斷
讚杜拜航空受傷機長「真正英雄」內唐亞胡邀訪以色列

讚杜拜航空受傷機長「真正英雄」內唐亞胡邀訪以色列
西班牙87歲老婦遭驅離70年住處後過世 數千民眾怒吼「這是謀殺」

西班牙87歲老婦遭驅離70年住處後過世 數千民眾怒吼「這是謀殺」

熱門新聞

泰國王后蘇堤達（Queen Suthida）首次單獨駕駛「獅鷲」（Gripen）戰機。（美聯社）

泰國王后獨駕獅鷲戰機首飛 瓦吉拉隆功到場觀禮

2026-10-09 11:35
中國外交部發言人毛寧。(路透資料照)

日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句

2026-10-08 09:00
26歲的白俄羅斯女模特兒兼歌手薇拉克拉夫特索娃，去年遭求職詐騙拐騙至緬甸園區，因拒絕配合從事詐騙而遭轉賣摘除器官虐殺。（截圖自X）

26歲女星緬甸詐騙園區「被活摘器官」虐殺 5兇嫌只判21年

2026-10-08 01:10
哈利王子9月23日在紐約出席「柯林頓全球倡議」（Clinton Global Initiative）年度會議並登台演講。(美聯社)

哈利王子曾從軍10年 坦言退伍後「失去部分人生目標」

2026-10-03 20:01
美國總統川普與俄羅斯總統普亭2025年8月15日在美國阿拉斯加州安克拉治會晤商討結束俄烏戰爭，並在會後記者會上握手。（路透）

川普宣布美俄柴油協議 澤倫斯基怒批不誠實：送普亭生日禮物

2026-10-09 20:40
凱特王妃原本想協助94歲奶奶史黛拉．德魯伊特走出家門，她還堅持表示：「我喜歡自己的事情自己來。」（取材自＠princeandprincessofwales Instagram）

凱特王妃登門接送 94歲婦淡定：我根本不認識名人

2026-10-03 02:23

超人氣

更多 >
到美國生活才發現不一樣 華人常見5大迷思 大房子、人情味全是誤解

到美國生活才發現不一樣 華人常見5大迷思 大房子、人情味全是誤解
這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活

這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活
小費比工資高 華人快遞員月入近萬 透露原因在這

小費比工資高 華人快遞員月入近萬 透露原因在這
近期「面帶桃花」4星座 戀愛、生意雙線開花 天秤有望脫單又簽大單

近期「面帶桃花」4星座 戀愛、生意雙線開花 天秤有望脫單又簽大單
川普怒批諾貝爾和平獎沒給他 自稱「台海沒開戰全靠我」

川普怒批諾貝爾和平獎沒給他 自稱「台海沒開戰全靠我」