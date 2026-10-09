美制裁國際刑事法院 歐盟深表遺憾：將全力確保ICC履職

位於荷蘭海牙的國際刑事法院。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 歐盟對美國擴大制裁國際刑事法院表達遺憾，強調將與締約國共同維護ICC獨立性，並在制裁生效前保留對話與因應空間。

歐盟 9 日對美國宣布制裁國際刑事法院（ICC）深表遺憾，表示隨時準備採取一切必要措施，確保國際刑事法院履行職責。

歐盟執委會當天在一份聲明中指出，歐盟堅定支持國際刑事法院，對美國宣布制裁國際刑事法院深表遺憾。

聲明表示，歐盟將與《國際刑事法院羅馬規約》125 個締約國共同努力，維護並尊重國際刑事法院的獨立性。歐盟隨時準備採取一切必要措施，確保國際刑事法院履行職責，對戰爭罪、反人類罪等罪行發起調查與訴訟，並保護歐盟單一市場相關方的利益。

聲明並指出，由於美國對國際刑事法院的制裁措施半年後才會生效，「目前尚有對話空間」。

2002 年 7 月，國際刑事法院根據生效的《國際刑事法院羅馬規約》正式成立，總部設於荷蘭海牙，對於成立之後發生的種族滅絕罪、反人類罪、戰爭罪與侵略罪具有管轄權。

2024 年 5 月，時任國際刑事法院檢察官卡里姆・汗（Karim Khan）申請逮捕以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）、以色列前防長加蘭特（Yoav Gallant）及 3 名哈瑪斯（Hamas）領導人。2024 年 11 月，國際刑事法院對內唐亞胡與加蘭特簽發逮捕令。

目前美國與以色列均不承認國際刑事法院的司法管轄權。2025 年以來，美國對國際刑事法院發起數輪制裁，將國際刑事法院院長、前任檢察官等人列為制裁對象。10 月 9 日，美國國務卿魯比歐發表聲明，宣布對國際刑事法院實施制裁，將制裁範圍擴大至國際刑事法院本身。