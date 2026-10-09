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巴拿馬7.6強震後發生規模6.9餘震 首都震感明顯

新華社巴拿馬城10月9日電
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巴拿馬9日發生規模7.6強震。（路透）
巴拿馬9日發生規模7.6強震。（路透）

據美國地質調查局（USGS）地震資訊網消息，巴拿馬上皮塔洛薩（San Pedro del Pitalosa）地區附近，於當地時間 9 日中午 12 時 56 分（美東時間9 日下午 1 時 56 分）發生芮氏規模 7.6 強震。巴拿馬大學地球科學研究所則將此次地震規模定為 7.2。巴拿馬首都巴拿馬城震感強烈。

據巴拿馬大學地球科學研究所初步測定，9 日中午發生強震後，巴拿馬當天下午又發生芮氏規模 6.9 地震。

此次規模 6.9 地震發生於當地時間 9 日下午 15 時 25 分（美東時間9 日下午 4 時 25 分），震央位於巴拿馬西南部、科伊瓦島（Coiba Island）東北約 25 公里處，震源深度僅 5 公里。

另據美國地質調查局（USGS）地震資訊網資料顯示，此次地震規模則定為 6.6。

據美國地質調查局消息，巴拿馬上皮塔洛薩地區附近於當地時間 9 日中午 12 時 56 分發生規模 7.6 強震。巴拿馬大學地球科學研究所將該次地震規模定為 7.2。巴拿馬首都巴拿馬城震感強烈。

主震發生後，巴拿馬當地已記錄到多次規模 5 以上的餘震。

強震發生後，經記者多方核實，截至目前，駐巴拿馬中資機構及當地華僑華人暫無人員傷亡報告。

據外媒報導，美國海嘯預警系統當天在巴拿馬強震後曾發布警報，指出巴拿馬及周邊國家部分沿海地區可能出現海嘯。目前該機構已取消相關海嘯預警。

據美國地質調查局資料顯示，巴拿馬當天發生的強震震央位於北緯 7.60 度、西經 80.76 度，震源深度僅 10 公里。

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