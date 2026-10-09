諾貝爾委員會：未對以色列是否構成種族滅絕表態
2026年諾貝爾和平獎頒給南非法官皮萊，諾貝爾委員會說明未就以色列是否涉種族滅絕表態，並稱相關判定應交由國際法院裁決。
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2026年諾貝爾和平獎頒給南非法官皮萊，諾貝爾委員會說明未就以色列是否涉種族滅絕表態，並稱相關判定應交由國際法院裁決。
2026年諾貝爾和平獎今天揭曉，得主為南非籍法官皮萊。她曾領導聯合國獨立調查委員會，該委員會認定以色列在加薩犯下種族滅絕的相關主張成立。諾貝爾委員會今天表示，未對以色列是否犯下種族滅絕表態。
挪威諾貝爾委員會主席弗里德內斯（Jorgen Watne Frydnes）被問及此事時告訴法新社：「這是她的報告，也是該委員會的報告。我們當然對她的專業能力與正直人格深具信心，但這是聯合國調查委員會的工作。」
弗里德內斯指出，這個議題應由國際法院等司法機構裁決，並強調諾貝爾委員會「不是法院」。
皮萊（Navi Pillay）曾擔任聯合國「巴勒斯坦被占領土獨立國際調查委員會」（Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory）主席，該委員會去年認定以色列在加薩（Gaza）犯下種族滅絕行徑。
以色列駁斥該委員會的調查結果「扭曲不實」。
弗里德內斯宣布得獎者時，雖強調皮萊曾任該調查委員會主席，但未提及加薩或以色列。
他提到皮萊曾任職盧安達國際刑事法庭（International Criminal Tribunal for Rwanda），以及目前擔任國際法院（International Court of Justice）法官，參與審理緬甸種族滅絕案。
弗里德內斯在記者會上表示：「今年的得獎者在確保戰爭罪、危害人類罪和種族滅絕罪受到起訴方面發揮了關鍵作用。」
得主是南非籍法官皮萊。她曾領導聯合國巴勒斯坦被占領土獨立國際調查委員會，該委員會曾認定以色列在加薩犯下種族滅絕行徑。 諾貝爾委員會表示，那是皮萊所屬聯合國調查委員會的報告，不是諾貝爾委員會自身的判定；此類問題應由國際法院等司法機構裁決。 他指出，皮萊在確保戰爭罪、危害人類罪和種族滅絕罪受到起訴方面發揮關鍵作用，也提到她曾任盧安達國際刑事法庭法官，並參與緬甸種族滅絕案。
精華 FAQ
得主是南非籍法官皮萊。她曾領導聯合國巴勒斯坦被占領土獨立國際調查委員會，該委員會曾認定以色列在加薩犯下種族滅絕行徑。
諾貝爾委員會表示，那是皮萊所屬聯合國調查委員會的報告，不是諾貝爾委員會自身的判定；此類問題應由國際法院等司法機構裁決。
他指出，皮萊在確保戰爭罪、危害人類罪和種族滅絕罪受到起訴方面發揮關鍵作用，也提到她曾任盧安達國際刑事法庭法官，並參與緬甸種族滅絕案。
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