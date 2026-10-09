俄鼠疫情況不明 學者呼籲先切斷對這兩國飛航 防堵疫情擴散
文章以俄羅斯傳出肺鼠疫為引，呼籲西方國家比照新冠教訓，先停止與疫區及高風險旅遊地的飛航往來，以防疫情擴散。
AI摘要
文章摘要整理：
文章以俄羅斯傳出肺鼠疫為引，呼籲西方國家比照新冠教訓，先停止與疫區及高風險旅遊地的飛航往來，以防疫情擴散。
2019年12月，新冠肺炎疫情在中國武漢地區爆發，次年疫情便蔓延全球。如今，俄羅斯發生肺鼠疫，目前情況不明，但學者呼籲儘速採取行動防止疫情擴散釀成大禍。
當時武漢爆發疫情後，美國和其他西方國家拒絕關閉邊境防堵疫情，後果是？從義大利、西雅圖到世界各地，疫情迅速蔓延。倘若當時能關閉邊境、停飛航班，即使不能阻止病毒傳播，也肯定能爭取時間，挽救更多性命。然而，在Delta變異株現跡印度後，2021年飛印度的國際航班竟然還持續不輟，結果迅速傳遍全世界。
布魯金斯研究所高級研究員、曾任國際金融協會（IIF）首席經濟學家的布魯克斯9日撰文指出，西方國家應記取新冠疫情兩大教訓。一，絕不可採信獨裁統治國家的說詞。例如中國由一小群政治菁英統治，他們連本國人民都不在乎了，遑論別國。二，在缺乏可靠資訊來源下，寧可錯在防範過度，應先主動中斷與疫區國家飛航交通。
俄羅斯突然傳出肺鼠疫，儘管俄國總統普亭的公共衛生官員告訴全世界不必驚慌，卻與傳聞當地正進行大規模隔離和封鎖的報導牴觸。如同新冠疫情爆發之初，訊息混亂不明。西方國家政府當前首要之務，除了切斷與俄羅斯直接的飛航交通之外，理應停止班機飛往俄羅斯遊客趨之若鶩的觀光地點。
基於統計數據顯示，2025年將近700萬名俄羅斯遊客赴土耳其觀光，另有200萬名俄國人前往泰國，布魯克斯認為，西方國家考慮中止飛航服務時，應把這些兩地列為旅遊禁令清單之首。
俄羅斯入侵烏克蘭後，眾多西方國家已禁止俄羅斯遊客入境，許多俄國觀光客於是轉往土耳其和泰國，使這兩地成為俄國人首選觀光地點。假如俄羅斯肺鼠疫蔓延海外，很可能會透過其中一地蔓延開來。
布魯克斯引用Haver Analytics的數據指出，土耳其是目前為止俄羅斯觀光客最大的海外旅遊目的地，泰國居次，吸引的俄國觀光人數遙遙領先其他國家。接下來依序是：義大利、南韓、日本、德國、美國、新加坡、塞浦路斯、芬蘭和越南。對西方國家來說，疫情傳染風險除俄羅斯之外，顯然是土耳其和泰國。
但願俄羅斯肺鼠疫只是虛驚一場。如果不是，希望世界各國記取2020年的教訓，不要輕信中、俄這些獨裁專制國家的片面之詞，務必積極隔離，事不宜遲。
因為俄羅斯肺鼠疫的實際情況不明，官方說法與外界傳聞矛盾，作者認為在缺乏可靠資訊時，應先採取預防措施，透過停飛爭取防疫時間。 第一，不可輕信獨裁政權對疫情的單方面說法；第二，在資訊不足時寧可過度防範，及早中斷與疫區國家的飛航交通，以降低病毒跨境傳播風險。 因為數據顯示土耳其與泰國是俄羅斯遊客最集中的海外目的地，若疫情從俄羅斯外溢，極可能先經由這兩地擴散到其他國家，因此被視為優先防堵對象。
精華 FAQ
因為俄羅斯肺鼠疫的實際情況不明，官方說法與外界傳聞矛盾，作者認為在缺乏可靠資訊時，應先採取預防措施，透過停飛爭取防疫時間。
第一，不可輕信獨裁政權對疫情的單方面說法；第二，在資訊不足時寧可過度防範，及早中斷與疫區國家的飛航交通，以降低病毒跨境傳播風險。
因為數據顯示土耳其與泰國是俄羅斯遊客最集中的海外目的地，若疫情從俄羅斯外溢，極可能先經由這兩地擴散到其他國家，因此被視為優先防堵對象。
上一則