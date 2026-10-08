新科諾貝爾獎得主卡森的中譯本有這些 還有8種在路上

多倫多Type Books書店一位顧客8日拿起了一本由加拿大詩人、散文家兼翻譯家安妮·卡森的作品，卡森剛獲得諾貝爾文學獎。 （美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 安妮・卡森獲2026年諾貝爾文學獎後，本文整理她已在中國出版與即將引進的多部作品，並介紹其以古典、神話與跨文體書寫聞名的創作特色。

瑞典 學院（Swedish Academy）於斯德哥爾摩時間 8 日下午 1 時（美東時間早上 7 時）宣布，將 2026 年諾貝爾 文學獎頒給 76 歲的加拿大 詩人兼古典學者安妮・卡森（Anne Carson），以表彰「她大膽且富於創造力的文學創作。這些作品以玩味的方式與古典傳統展開對話，為當代文學開創了全新形式」。卡森也是繼 2013 年艾莉絲・孟若（Alice Munro）獲獎後，第二位獲得諾貝爾文學獎殊榮的加拿大作家。

澎湃新聞報導，目前卡森已有詩集《卡森詩選：紅的自傳・丈夫之美》、譯著《若非，冬季》、詩集《夜》等在中國引進出版簡體中文版。

其中，《紅的自傳》是卡森最重要代表作。她從斯忒西科洛斯的紙莎草碎片中重構了赫拉克勒斯為贖殺妻殺子之罪去獵殺怪物革律翁的故事。四十七首長詩引人入勝，充滿了電影般的細節；《丈夫之美》則是卡森的準自傳作品。卡森探討愛情與欲望，記錄其第一段婚姻的失敗，並將取自濟慈（John Keats）、巴塔耶（Georges Bataille）和貝克特（Samuel Beckett）等人的作品片段以流散的詩性重新拼貼組合。

《若非，冬季》則是卡森投入到的另一經典重現中——整理、翻譯與解讀古希臘抒情詩代表人物莎孚（Sappho）留在莎草紙與古典作家引文中的斷章。

《夜》（Nox）則為卡森獻給哥哥的迷你墓碑。它以手帳的形式，將家書、老照片、速寫畫、詞條與散文詩拼貼在一起，構成一部可觸碰的元挽歌。

另據澎湃獨家獲悉，接下來還有《紅的自傳》續篇《紅的檔案》（Red Doc>）、卡森的博士論文《愛欲的甜蜜與苦澀》（Eros the Bittersweet）、跨界文集《解構創造：詩歌、散文、歌劇》（Decreation: Poetry, Essays, Opera）、散文集《錯誤的諾瑪》（Wrong Norma）將在中國出版簡體中文版；卡森的文學繪本《特洛伊婦女》（The Trojan Women）、跨文體作品集《非工作時間的男人》（Men in the Off Hours）、評論集《未亡者的經濟學》（Economy of the Unlost）、詩集《玻璃、反諷與上帝》（Glass, Irony and God）也將由相關出版社引進。

據悉，《紅的檔案》是《紅的自傳》續篇，卡森將《紅的自傳》中的紅翼男孩革律翁（現稱為 G）帶入成年，並引領其穿越現代的複雜迷宮。《紅的檔案》比《紅的自傳》更超現實，關於時間的討論也更豐富。

《愛欲的甜蜜與苦澀》是卡森的博士論文。這部作品更像是長篇論述散文，論述的對象是「Eros」（即愛欲）。雖然讀者一般將該書看作是對莎孚作品的解讀，但其涵蓋的對象涉及幾乎整個古典學。它可以看作是一次在古典學的譜系上閱讀和闡釋「愛欲」的嘗試，確立了卡森以古希臘文學為基礎塑造個人作品的風格。值得關注的是，對愛欲與激情的詩意追求，也貫穿於卡森後續的文學創作中。

《解構創造：詩歌、散文、歌劇》是一本關於如何逃離自我的神學論述與戲劇之書。西蒙波娃與西蒙娜・偉利（Simone Weil）曾將「decreation」描述為「拆解我們內心中那個人形」——亦即毀棄自我。卡森以其獨特的才華與引人入勝的參考範圍探索了這一思想，從阿芙蘿黛蒂到義大利導演安東尼奧尼（Michelangelo Antonioni），從德摩斯梯尼到安妮・迪拉德，從忒勒瑪科斯到托洛斯基，並以歌劇唱本、劇本、詩歌、清唱劇、散文、鏡頭列表與蒙太奇等多種形式寫作。

《錯誤的諾瑪》則是八年來卡森第一部完全原創的作品，也是原版手工設計的書，由卡森親自參與封面設計、內文插畫與拼貼的創作，並親自做註。這部作品由 25 篇詩意散文構成，內容涉及康拉德（Joseph Conrad）、福樓拜（Gustave Flaubert）、雪、貧窮、羅傑的同義詞典、我的父親、關塔那摩灣監獄、星期六的夜晚、蘇格拉底、十四行詩、法醫、與情人的相遇、耶穌的腳和俄羅斯暴徒等內容。這些片段之間沒有任何聯繫，這就是為什麼卡森稱之為「錯誤的」。

《特洛伊婦女》是卡森與藝術家羅珊娜・布魯諾（Rosanna Bruno）合作改編歐里庇得斯同名悲劇，以繪本／漫畫形式講述特洛伊陷落後，赫卡柏、安德洛瑪刻、卡珊德拉等女性淪為戰俘的命運。作品以荒誕的動物形象表現戰爭給普通人留下的傷痕。

《非工作時間的男人》是一部詩歌、散文與評論交織的跨文體作品集。卡森讓俄狄浦斯、莎孚、狄金生（Emily Dickinson）、伍爾夫（Virginia Woolf）等古今人物彼此碰撞，並在書末寫到母親的去世。

到了《未亡者的經濟學》，卡森把古希臘詩人西摩尼得斯與保羅・策蘭（Paul Celan）並置，討論詩歌、金錢、語言與「失去」之間的關係：語言如何被花費、節省，又有什麼能夠在失去之後留存下來。

而《玻璃、反諷與上帝》由多首長詩組成，其中最著名的《玻璃隨筆》從一次失戀寫起，穿插勃朗特姊妹（Brontë sisters）、家庭與孤獨。整本書不斷在私人經驗、宗教、古典文本與現代生活之間往返。