我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

轉運中國貨規避關稅 加州華商遭開近2.9億天價罰單

持工卡仍被抓 華人卡車司機跨州送貨遭ICE拘留

沙烏地首都遇襲 多家航空公司暫停航班、美籲公民提高警覺

中央社利雅德8日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在葉門叛軍「青年運動」宣稱攻擊沙烏地阿拉伯首都利雅德的機場後，德國漢莎航空集團及...
在葉門叛軍「青年運動」宣稱攻擊沙烏地阿拉伯首都利雅德的機場後，德國漢莎航空集團及3家印度航空公司8日宣布，將暫停飛往利雅德的航班。美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

青年運動宣稱攻擊利雅德國際機場後，漢莎與多家印度航空公司暫停往返班機，美國也要求在沙烏地公民提高警覺。

在葉門叛軍「青年運動」宣稱攻擊沙烏地阿拉伯首都利雅德的機場後，德國漢莎航空集團及3家印度航空公司今天宣布，將暫停飛往利雅德的航班。美國也呼籲在沙國的公民提高警覺。

葉門內戰已持續十多年，近來戰況加劇，叛軍青年運動（Houthi）獲伊朗撐腰，沙烏地則力挺葉門政府。

漢莎航空（Lufthansa）發言人告訴路透，基於「中東當前局勢發展」，集團旗下航空公司將暫停飛往利雅德（Riyadh）的航班，直至10月16日。

印度最大航空公司靛藍航空（IndiGo）宣布，已取消所有往返利雅德的航班，直至10月9日。印度航空公司（Air India）與阿卡薩航空（Akasa Air）也告訴路透，已取消所有往返利雅德的航班，直到10月10日為止。

印度航空公司補充道，一架從印度德里（Delhi）飛往利雅德的班機今天折返德里。阿卡薩航空則取消兩個原定航班。

根據一名目擊者及3名知情人士的說法，今天稍早，可以看到利雅德機場內一架停在地面上的飛機正在冒煙。

葉門叛軍青年運動表示，他們用彈道飛彈攻擊利雅德的哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport），但沙烏地官方未立即證實此事。

沙烏地當局昨天表示，本周利雅德機場及西南部艾卜哈（Abha）機場遇襲，造成3人死亡。

全球航班追蹤網站FlightRadar24的資料顯示，今天晚間，多個前往利雅德的國際航班已取消。

法新社報導，美國今天呼籲在沙烏地的美國公民「提高警覺」。

美國國務院領事事務單位在社群平台X寫道：「美國使團獲悉，10月8日利雅德的哈立德國王國際機場遭到攻擊，提醒所有美國公民提高警覺。」貼文並提到，目前在沙國工作的美國政府人員，若要使用這座交通樞紐，必須取得特別授權。

精華 FAQ

  • 漢莎航空集團與印度的靛藍航空、印度航空公司、阿卡薩航空都宣布停飛或取消往返利雅德的班機，部分航班暫停至10月9日至16日不等。

  • 青年運動表示，他們以彈道飛彈攻擊了利雅德的哈立德國王國際機場；雖然現場傳出冒煙畫面，但沙烏地官方當時並未立即證實。

  • 美國國務院呼籲在沙烏地的美國公民提高警覺，並指出使團已獲悉利雅德機場遭攻擊；在當地的美方政府人員使用該機場也需特別授權。

德國 沙烏地阿拉伯 印度

上一則

菲稱中國船隻現蹤南海爭議海域 9月數量近倍增

延伸閱讀

葉門武裝組織「青年運動」襲2座國際機場 沙烏地：釀3死36傷

葉門武裝組織「青年運動」襲2座國際機場 沙烏地：釀3死36傷
沙烏地首都傳爆炸聲 葉門叛軍稱空襲機場煉油廠

沙烏地首都傳爆炸聲 葉門叛軍稱空襲機場煉油廠
青年運動稱攻擊阿美石油設施 報復沙烏地空襲葉門

青年運動稱攻擊阿美石油設施 報復沙烏地空襲葉門
沙烏地2機場遭襲 3死36傷

沙烏地2機場遭襲 3死36傷

熱門新聞

乘客是哈尤恩(圖中)表示因為看過「空中浩劫」，所以知道怎麼讓飛機恢復穩定。(路透)

杜拜航空乘客運用「空中浩劫」知識救全機 製作人回應了

2026-10-01 22:03
英國凱特王妃(左起)、美國演員湯姆克魯斯、威廉王子日前出席電影「挖掘者」全球首映。(歐新社)

黛妃曾帶威廉探班「不可能的任務」湯姆克魯斯：她真的很可愛

2026-09-30 23:15
中國外交部發言人毛寧。(路透資料照)

日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句

2026-10-08 09:00
凱特王妃原本想協助94歲奶奶史黛拉．德魯伊特走出家門，她還堅持表示：「我喜歡自己的事情自己來。」（取材自＠princeandprincessofwales Instagram）

凱特王妃登門接送 94歲婦淡定：我根本不認識名人

2026-10-03 02:23
英國倫敦一間Waterstones書店展示新書「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊」。(歐洲新聞圖片社)

嫁入王室壓力大 如果黛安娜沒有變成黛妃？親弟：她會很幸福

2026-09-30 21:28
凱特王妃（左）與Lynda Jones交談。(路透)

凱特透露喜歡洗碗 威廉王子負責擦乾「我們合作得很好」

2026-10-01 21:09

超人氣

更多 >
華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...

華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...
美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵

美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵
涉跟監賴清德兒 張婉瑩抵押百萬房產求保釋被拒

涉跟監賴清德兒 張婉瑩抵押百萬房產求保釋被拒
一家三口從佛州搬到西班牙 花7萬美元買下5房2衛屋

一家三口從佛州搬到西班牙 花7萬美元買下5房2衛屋
跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友

跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友