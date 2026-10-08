我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

轉運中國貨規避關稅 加州華商遭開近2.9億天價罰單

持工卡仍被抓 華人卡車司機跨州送貨遭ICE拘留

馬斯克稱星鏈遭阻入境 印度通訊部：法規合理

中央社新德里8日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
科技億萬富翁馬斯克宣稱某些「權貴」為了保護自身壟斷勢力，阻擋星鏈（Starlin...
科技億萬富翁馬斯克宣稱某些「權貴」為了保護自身壟斷勢力，阻擋星鏈（Starlink）進入印度市場，印度當局8日駁斥此說法，官員表示政府規範合理。路透

AI摘要

文章摘要整理：

馬斯克稱星鏈在印度遭權貴阻擋，但印度政府強調衛星通訊法規公平，並指出相關執照已核發、目前仍在進行安全審查。

科技億萬富翁馬斯克宣稱某些「權貴」為了保護自身壟斷勢力，阻擋星鏈（Starlink）進入印度市場，印度當局今天駁斥此說法，官員表示政府規範合理。

法新社報導，星鏈可藉由低軌衛星提供偏遠地區高速網路，其潛在啟動計畫在印度引發多項熱烈爭辯，包含掠奪性訂價及頻譜分配等問題。

2025年3月，印度億萬富翁安巴尼（Mukesh Ambani）旗下的電信公司Jio Platforms表示已與馬斯克旗下的 SpaceX簽約，將提供用戶星鏈的衛星網路。

但此計畫尚未啟動，馬斯克昨天Ｘ平台發文表示，星鏈計畫「遭封鎖」。

馬斯克貼文中寫道：「很不幸，某些印度權貴為了維護自身對印度人民獨大的箝制勢力，封鎖了我們的計畫…各位也猜得到是誰…這是危害印度人民的罪刑！」

印度通訊部（Ministry of Communications）今天表示，政府「針對所有電信服務皆持公平且無歧視的授權框架。」

通訊部發言並無提及馬斯克，僅提到有一篇貼文「在社群媒體上流傳，談論到印度針對衛星通訊服務的法規框架是否公平。」

發言內容另補充，「為秉持在印度提供衛星通訊服務的承諾」，已核發電信執照給衛星服務業者，但未指名特定公司，並說明「針對此三項執照的安全評估流程正在進行中…完成後，取得執照的事業體便可進入流程下一環節。」

精華 FAQ

  • 他在X平台發文稱，某些印度權貴為維護自身壟斷利益，阻擋星鏈進入印度，並指稱此舉危害印度人民，直言外界大致可猜到幕後人物是誰。

  • 印度通訊部表示，政府對所有電信服務都採取公平且無歧視的授權框架，並未點名馬斯克，只強調外界討論衛星通訊法規是否公平時，政府立場一貫明確。

  • 星鏈原可透過低軌衛星提供偏遠地區高速網路，但在印度仍因掠奪性訂價、頻譜分配與安全審查等問題受關注，雖已有業者取得執照，服務尚未正式啟動。

馬斯克 SpaceX 印度

上一則

國際生留美工作費用暴增到7萬元⋯今日5件事

下一則

菲稱中國船隻現蹤南海爭議海域 9月數量近倍增

延伸閱讀

FCC擬擴大衛星直連手機頻譜 星鏈、亞馬遜添和電信業競爭機會

FCC擬擴大衛星直連手機頻譜 星鏈、亞馬遜添和電信業競爭機會
7-Eleven退出印度市場 難敵當地對手競爭

7-Eleven退出印度市場 難敵當地對手競爭
馬斯克：SpaceXAI將更名為SpaceXSI

馬斯克：SpaceXAI將更名為SpaceXSI
美政府力挺馬斯克 尋求歐盟撤銷對X開罰案

美政府力挺馬斯克 尋求歐盟撤銷對X開罰案

熱門新聞

乘客是哈尤恩(圖中)表示因為看過「空中浩劫」，所以知道怎麼讓飛機恢復穩定。(路透)

杜拜航空乘客運用「空中浩劫」知識救全機 製作人回應了

2026-10-01 22:03
英國凱特王妃(左起)、美國演員湯姆克魯斯、威廉王子日前出席電影「挖掘者」全球首映。(歐新社)

黛妃曾帶威廉探班「不可能的任務」湯姆克魯斯：她真的很可愛

2026-09-30 23:15
中國外交部發言人毛寧。(路透資料照)

日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句

2026-10-08 09:00
凱特王妃原本想協助94歲奶奶史黛拉．德魯伊特走出家門，她還堅持表示：「我喜歡自己的事情自己來。」（取材自＠princeandprincessofwales Instagram）

凱特王妃登門接送 94歲婦淡定：我根本不認識名人

2026-10-03 02:23
英國倫敦一間Waterstones書店展示新書「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊」。(歐洲新聞圖片社)

嫁入王室壓力大 如果黛安娜沒有變成黛妃？親弟：她會很幸福

2026-09-30 21:28
凱特王妃（左）與Lynda Jones交談。(路透)

凱特透露喜歡洗碗 威廉王子負責擦乾「我們合作得很好」

2026-10-01 21:09

超人氣

更多 >
華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...

華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...
美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵

美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵
涉跟監賴清德兒 張婉瑩抵押百萬房產求保釋被拒

涉跟監賴清德兒 張婉瑩抵押百萬房產求保釋被拒
一家三口從佛州搬到西班牙 花7萬美元買下5房2衛屋

一家三口從佛州搬到西班牙 花7萬美元買下5房2衛屋
跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友

跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友