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紐時：從稀土到汽車 中歐面臨一場貿易對決

中央社台北8日電
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歐盟貿易執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）8日抵達北京，與中國官員展...
歐盟貿易執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）8日抵達北京，與中國官員展開為期2天、涉及關鍵貿易領域的談判。美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

歐盟貿易執委赴北京磋商，中歐圍繞汽車、綠能、稀土與市場准入等議題爆發貿易對決，雙方分歧短期內難以化解。

歐盟貿易執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）今天抵達北京，與中國官員展開為期2天、涉及關鍵貿易領域的談判。紐約時報稱，從稀土到汽車，中歐面臨一場貿易對決。

紐時中文網8日的報導作了上述表示，並列出雙方爭端涉及的幾個關鍵問題：

●汽車

中國對歐洲汽車出口迅速增長是雙方最大摩擦點，也可能是最難解決的問題。兩年前，歐盟在原有10%的進口汽車關稅基礎上，對中國生產的純電動汽車加徵7.8%至35.3%的關稅，但這一措施有重大漏洞，額外關稅不適用於插電式混合動力汽車。這類汽車既有電力驅動系統，也配備汽油發動機，即使發動機非常小，也不受加徵關稅的影響。

報導說，中國的汽車製造商開發了許多此類車型，並且越來越多地出口到海外市場。短短3年間，插電式混合動力車出口從每月不到1萬輛飆升至每月近20萬輛，其中許多銷往歐洲市場。

北京堅決反對歐盟將加徵關稅範圍擴大到插電式混合動力汽車，但歐洲官員面臨巨大壓力，要求採取因應措施，尤其深受中國競爭衝擊的福斯汽車（Volkswagen）9月3日宣布將再裁減5萬個職位、使計畫裁員總數達到約10萬人，這種壓力進一步加大。

●可再生能源

歐盟正在調查從中國的國有企業金風科技進口的產品，這家公司是全球最大的風力渦輪機製造商。今年2月，歐盟初步認定，中國政府的補貼使金風科技在歐洲獲得不公平的競爭優勢。

風力渦輪機是歐盟擬議的「工業加速器法案」（IAA）所涵蓋的技術之一。該法案旨在透過要求關鍵零部件在歐洲生產、限制部分外國投資等措施以重振歐洲製造業，太陽能、化工及其他行業也在法案涵蓋範圍內。中國堅決反對這項立法。

●稀土

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）稍早前表示，歐洲在稀土金屬方面已對中國形成了危險的依賴，呼籲歐盟發展自己的稀土供應來源。

報導提到，中國加強了對稀土加工設備出口的管制，並限制稀土技術人員出境；今年7月，還針對向14家歐洲企業出口稀土實施了嚴格限制，這些企業包括德國最大的國防製造商，以及數家將稀土和銻、鎢等其他關鍵礦產加工成合金及特種化學品的企業。這些材料是許多製造商所不可少的。

●市場准入

歐盟官員和商界領袖還抱怨，北京繼續限制外國公司進入中國市場。

在電信領域，中國一直在逐步以國產設備取代進口設備，並減少向外國供應商採購。芬蘭電信巨頭諾基亞（Nokia）今年秋季將關閉在中國大陸的大部分業務。

歐洲的醫院設備、藥品和其他產品製造商也遇到類似障礙。中國國有企業不斷擴張，以擠壓民營企業的發展空間為代價，尤其不願購買進口產品。

不過，歐洲對中國市場的熱情正在消退，原因並不完全因為政府政策。中國房地產市場長期低迷，許多家庭和企業因此缺乏消費和投資資金；與此同時，產能過剩引發激烈的價格競爭而侵蝕了利潤。

精華 FAQ

  • 雙方談判核心聚焦汽車、可再生能源、稀土與市場准入4大領域，涉及關稅、補貼、供應鏈管制，以及外國企業在中國經營所面臨的限制。

  • 因歐盟對中國純電車加徵關稅，但未涵蓋插電式混合動力車，中國車商大量出口此類車型到歐洲，規避了部分關稅壓力，也讓歐方考慮擴大措施。

  • 歐盟擔心對中國稀土依賴過深，且中國加強相關設備與技術管制；同時，北京限制外企進入電信、醫療等市場，讓歐洲企業面臨更大競爭障礙。

稀土 歐盟 紐約時報

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