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2026「全球50最佳酒吧」揭曉 港這間連霸 紐約4入榜

記者 高婉珮 ／即時報導
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2026年度「全球50最佳酒吧」榜單在義大利米蘭揭曉。圖／The 50 Best...
2026年度「全球50最佳酒吧」榜單在義大利米蘭揭曉。圖／The 50 Best Bars提供

AI摘要

文章摘要整理：

2026全球50最佳酒吧在米蘭揭曉，香港Bar Leone蟬聯世界第一，香港、紐約與巴黎皆有4間酒吧進榜，亞洲雞尾酒文化持續受國際肯定。

2026年度「全球50最佳酒吧」（The World's 50 Best Bars）榜單在義大利米蘭揭曉，全球酒吧產業再度迎來年度焦點。其中，香港「Bar Leone」 繼去年首度登上榜首後，今年再度蟬聯世界第一王座，同時連續第二年拿下「亞洲最佳酒吧」（The Best Bar in Asia），以及「世界最佳酒吧」（The World's Best Bar）兩項大獎，成為本屆最受矚目的酒吧。

本屆榜單涵蓋全球26座城市，香港、巴黎與紐約各有4間酒吧進榜，並列成為上榜數最多的城市。

香港也重新拿下亞洲雞尾酒重鎮的地位，除了「Bar Leone」蟬聯榜首，「Argo」以第25名重返榜單，首次入榜的「Montana」與 「Gokan」則分列第36、41名。

紐約同樣有4間酒吧登榜，新入選的「Schmuck」更以第11名亮相，並獲得「最佳新酒吧獎」（Three Cents Best New Opening Award）。此外，「Sip & Guzzle」排名第14、「Martiny's」第46，另一新入榜酒吧 「Bar Snack」則排名第49。「Martiny's」創辦人兼飲品總監渡邉琢磨（Takuma Watanabe）日前才獲選「同業票選最佳調酒師獎（Altos Bartenders' Bartender Award）」，為紐約酒吧文化的國際影響力再添一項肯定。

本屆香港另一項重要榮譽，則落在調酒師、企業家後閑信吾（Shingo Gokan）身上。Gokan憑藉多年來在亞洲及全球推動雞尾酒文化的影響力，獲頒「Roku業界標誌人物獎（Roku Industry Icon Award）」。從上海 「Speak Low」、東京「The SG Club」，到紐約 「Sip & Guzzle」，他透過不同城市的酒吧實踐，持續拓展亞洲雞尾酒文化在國際舞台上的能見度。

「Bar Leone」連續兩年登上全球第一，也再次凸顯其「Cocktail Popolari」理念的影響力。The 50 Best Bars社群總監 Faye Huggett表示，「Bar Leone」去年成為歷來首間登上榜首的亞洲酒吧，今年再次奪冠，不僅是對「Bar Leone」團隊的肯定，也展現其以親民雞尾酒文化持續影響全球酒吧產業的成果。她同時指出，今年入榜酒吧來自不同城市與背景，反映全球雞尾酒文化的多元與活力。

除了香港，巴黎本屆表現同樣亮眼，首度超越倫敦，成為歐洲上榜酒吧數量最多的城市，共有4間酒吧進入榜單，包括「The Cambridge Public House」第13名、「Bar Nouveau」第15名、新入榜的「De Vie」第23名，以及 「Danico」第26名，4間酒吧合計占歐洲18個席次近四分之一。

廣州 「Hope & Sesame 廟前冰室」則拿下第12名，讓中國城市在本屆榜單持續受到國際酒吧界關注。

從榜首蟬聯，到香港、巴黎與紐約各自展現城市酒吧能量，2026年度「全球50最佳酒吧」不只是一次全球酒吧排名，也再次映照出當代雞尾酒文化正在不同城市之間快速流動。亞洲酒吧持續站上國際舞台，而香港更以連續兩年的世界冠軍姿態，寫下本屆榜單最鮮明的一頁。

2026年度「全球50最佳酒吧」完整榜單。圖／The 50 Best Bars提...
2026年度「全球50最佳酒吧」完整榜單。圖／The 50 Best Bars提供

香港「Bar Leone」連續第二年位居「全球50最佳酒吧」 No.1。圖／Th...
香港「Bar Leone」連續第二年位居「全球50最佳酒吧」 No.1。圖／The 50 Best Bars提供

後閑信吾（Shingo Gokan）榮膺 Roku Industry Icon ...
後閑信吾（Shingo Gokan）榮膺 Roku Industry Icon Award「Roku 業界標誌人物獎」，他在紐約開設的「Sip & Guzzle」也獲得全球排名第14。圖／The 50 Best Bars提供

精華 FAQ

  • 香港的Bar Leone繼去年首度登頂後，今年再度蟬聯世界第一，並連續第2年同時拿下亞洲最佳酒吧與世界最佳酒吧兩項大獎。

  • 香港、巴黎與紐約各有4間酒吧入榜，並列成為上榜數最多的城市，反映這3座城市在全球酒吧文化中的高度競爭力與影響力。

  • 紐約的Schmuck拿下第11名並獲最佳新酒吧獎；後閑信吾則獲頒業界標誌人物獎，肯定他長年推動亞洲雞尾酒文化走向國際。

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