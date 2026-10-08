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日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句

記者潘維庭／即時報導
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中國外交部發言人毛寧。(路透資料照)
中國外交部發言人毛寧。(路透資料照)

AI摘要

文章摘要整理：

中國外交部近期多次在記者會上不加頭銜稱呼高市早苗，引發日本外務省交涉；中方未正面說明原因，只重申對中日關係的既有立場。

中國與日本連月以來關係陷入低谷，先前中國外交部發言人郭嘉昆在記者會直呼日相高市早苗姓名、未加頭銜，7日日本外務省發言人北村俊博在記者會上透露，日本已向中方提出交涉；8日的中國外交部記者會上，另一位發言人毛寧被法新社記者問及此事時僅回應，「中方已經多次闡明對當前中日關係的立場」。

郭嘉昆在中國外交部9月30日的記者會上批評高市政府時，沒有使用「日本首相」頭銜，直接稱其為「高市早苗」。北村俊博表示，「即使立場不同，對一國領導人表示尊重在國際禮儀上是理所當然的。」但對於與中方具體交涉內容，他以「這是外交上的溝通」為由未予說明。

港媒日前曾指，中國外交部向來字斟句酌，因此這並非口誤。該部網站裡的文字實錄也仍保持用語，未加入高市頭銜，但為何發生變化，中方沒有解釋。

港媒專文也回顧，去年10月高市早苗剛上台時，中方稱她為「日本首相」；一個月後高市早苗拋出「台灣有事」論，中方改以「日本執政當局」、「日本現職領導人」稱呼；近期高市在紐約聯大呼籲刪除《聯合國憲章》中的「敵國條款」，中國外交部發言人9月23日以「日本現政權」稱呼，批評「日本現政權已成為威脅地區和平穩定突出因素」，「如今連頭銜都省了，只剩一個光禿禿的名字。」

該專文也對比，前日相小泉純一郎在2001至2006年任內連續6年參拜靖國神社，當時中國外交部回應時仍稱他為「日本首相」或「小泉首相」。

精華 FAQ

  • 因中國外交部發言人多次直接以「高市早苗」稱呼日本首相，未加「日本首相」頭銜。日本外務省認為，對一國領導人應在國際禮儀上給予適當尊重，因此向中方提出交涉。

  • 8日記者會上，毛寧未正面解釋稱呼變化或交涉內容，只表示中方已多次闡明對當前中日關係的立場，等同維持原有論述，並未回應日本對禮儀問題的指摘。

  • 港媒指出，中國外交部向來字斟句酌，這並非口誤，而是刻意調整措辭；從先稱「日本首相」到改稱「日本執政當局」「日本現政權」，如今甚至只剩姓名，顯示關係明顯惡化。

日本 高市早苗

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