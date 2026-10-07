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擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍

抗議少年手遭炸斷 法國暫停對學生示威動用閃光彈

中央社巴黎7日綜合外電報導
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7日在法國巴黎政治學院外的聖日耳曼大道上，抗議者與鎮暴警察發生衝突。路透
7日在法國巴黎政治學院外的聖日耳曼大道上，抗議者與鎮暴警察發生衝突。路透

AI摘要

文章摘要整理：

法國學生抗議延燒並爆發衝突後，內政部宣布暫停警方在學生示威現場使用閃光彈，政府也正面對外界對執法過當的質疑。

學生發起的抗議活動正在法國各地延燒，時而演變成為暴力示威，警方施暴指控也甚囂塵上。內政部長努涅斯今天表示，當局已經暫停讓警方在學生抗議現場使用閃光彈。

法新社報導，成千上萬民眾昨天湧上法國各地街頭，要求改善高中的求學環境。總統馬克宏（Emmanuel Macron）因此和總理勒克努（Sebastien Lecornu）及重要閣員召開緊急會議，尋求化解危機之道。

勒克努辦公室表示，總理今天稍晚會就學校抗議及國家財政狀況發表公開談話。

努涅斯（Laurent Nunez）一早也告訴RTL電台（RTL Radio），已暫停讓警方在學生抗議現場使用閃光彈。

一名15歲少年5日因警方發射閃光彈而失去一隻手。巴黎西北部則有一名14歲學生被催淚彈近距離擊中臉部，導致多顆牙齒脫落。

努涅斯表示，自從抗議活動開始以來，警方已針對18起疑似不當執法行為啟動內部調查。

抗議活動於9月底開始延燒後，警方迭遭指控執法不符合比例原則。昨天學生家長、教師、工會成員加入首都巴黎和其他城市的抗議。

勒克努昨天針對暴力提出譴責。他告訴國會議員不會容許暴力，同時否認政府下令要求警方鎮壓抗議者。

精華 FAQ

  • 因學生抗議現場接連發生嚴重傷害事件，包含15歲少年遭閃光彈炸斷手，政府面臨執法過當與比例原則爭議，因此決定先暫停使用。

  • 抗議原本是要求改善高中求學環境，但多地演變成暴力示威，警方也遭指控施暴與過度執法，甚至引發學生、家長、教師和工會共同上街。

  • 總統馬克宏已召開緊急會議，總理勒克努準備公開談話，內政部也表示已對18起疑似不當執法啟動內部調查，並否認下令鎮壓抗議者。

馬克宏 內政部

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