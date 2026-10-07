榮獲諾貝爾化學獎 硤合憲三：研究就像戴頭燈走在黑暗中
諾貝爾化學獎得主硤合憲三回顧研究歷程，強調自催化與手性放大的重要性，並以頭燈走黑暗比喻漫長探索，也盼外界更關注生命為何只選擇一邊。
AI摘要
文章摘要整理：
諾貝爾化學獎得主硤合憲三回顧研究歷程，強調自催化與手性放大的重要性，並以頭燈走黑暗比喻漫長探索，也盼外界更關注生命為何只選擇一邊。
諾貝爾化學獎得主硤合憲三今晚在東京理科大學出席記者會，回顧數十年的研究生涯。他說，做研究不是一開始就看得到終點，甚至連前面有沒有一座山都不知道，「就像在一片黑暗中，頭上只戴著一盞頭燈，一步一步往前走。」
根據記者會直播，硤合憲三回顧，今天接獲得獎消息時，正一個人在超市買食材。來自瑞典的一通電話，告訴他將與法國學者凱根（Henri B. Kagan）共同獲獎。由於距離官方公布還有一段時間，他接完電話後還得先保守秘密，不能告訴任何人，甚至連家人都還不知道。
硤合憲三專攻有機化學，在世界上率先發現「不對稱自催化反應」（asymmetric autocatalysis）以及伴隨不對稱放大的自催化反應，也就是所謂的「硤合反應」（Soai reaction）。這是一種生成物本身可以作為催化劑、促進自身生成，並在自我增殖的同時提高光學純度的反應。這項成果於1995年刊登在國際科學期刊「自然」（Nature）。
談到獲獎，硤合憲三表示，「首先是能跟凱根教授一起得獎，這件事讓我非常高興」。他說，兩人過去在法國及學術場合都有交流，凱根也曾造訪東京理科大學，是他相當熟悉、尊敬的學者。
對於獲獎是否出乎意料，硤合憲三表示，「由我自己來說可能有點自大，不過我想，即使我獲獎，應該也不至於有人抱怨『為什麼是他』」，引發現場一片笑聲。
不過比起個人得獎，他更在意的是，這次獲獎能讓更多人注意到「手性」（chirality）以及「生命為什麼只選擇其中一邊」這個科學界追問已久的問題。
這項研究聽起來艱深，其實可以先從人的左右手來理解。
硤合解釋，人的左手和右手看起來很像，卻無法完全重疊，分子世界裡也有類似情況。構成生命的胺基酸幾乎都是L型，DNA的重要組成則使用D型去氧核糖。換句話說，生命並沒有平均使用互為鏡像的兩種分子，而是「選擇了其中一邊」。問題是，最初為什麼會做出這樣的「選擇」。
他研究發現，分子可以出現「自己製造自己」的現象。當兩種鏡像分子一開始只有一點點數量上的差距時，原本稍微占優勢的那一邊，可以在反應中不斷增加，最後把一開始很小的差異愈拉愈大。
硤合舉例，如果只有99個分子，最接近一半一半也只能是50比49，看起來只差一個；但在他們研究的反應中，這樣微小的差距，就可能成為後續不斷放大的起點。
硤合強調，不能因此直接說，他們在實驗室發現的這個反應，就是地球早期生命誕生時實際發生過的反應。不過，「自我增殖」確實是生命很重要的特徵。
他以生物繁衍來比喻，父母會老去、死亡，但生下下一代後，生命可以一代接著一代延續。如果分子也能自己促進自己的生成，就可能形成一套能持續下去的系統。
至於這一切最早是在地球發生，還是宇宙其他地方？硤合笑說，自己畢竟是有機化學家，對於一定要找出「到底在哪裡發生」並沒有那麼執著。對他來說，更重要的還是弄清楚背後的化學機制。
談起數十年的研究生涯，硤合表示，「不能說完全沒有痛苦的事情，但我現在根本不記得了」。也許旁人看起來會覺得有些階段很辛苦，但對研究者來說，研究就是不斷發現新的事實。與其說「快樂」，不如說會有一種「感動」，會突然覺得「這真的好厲害」。
硤合形容，做研究不是一開始就看得到終點、不是一開始就知道山頂在哪裡，而是「甚至連前面有沒有一座山都不知道」。「就像是在一片黑暗之中，頭上只戴著一盞頭燈，只能照亮腳前的一小塊地方，再沿著那一點光，一步一步往前走。」
硤合感性表示，在做實驗的過程中遇到的學生、教職員與研究學者，都是他人生中非常重要的相遇。「能夠遇見這麼多優秀的人，回頭看，這才是我人生中真正讓我感動的事情。」
他因率先發現不對稱自催化反應及伴隨不對稱放大的自催化反應而獲獎，相關成果後來被稱為硤合反應，對手性化學與生命起源研究都有重大影響。 硤合憲三說研究不像一開始就看得到終點，而是像在黑暗中只靠頭燈前進，一步一步摸索；過程中雖有辛苦，但更多是發現新事實時的感動。 他最在意的是能否讓更多人關注手性，以及生命為什麼只選擇其中一邊的問題。他認為自己的研究無法直接證明生命起源機制，但有助理解自我增殖與差異放大。
精華 FAQ
他因率先發現不對稱自催化反應及伴隨不對稱放大的自催化反應而獲獎，相關成果後來被稱為硤合反應，對手性化學與生命起源研究都有重大影響。
硤合憲三說研究不像一開始就看得到終點，而是像在黑暗中只靠頭燈前進，一步一步摸索；過程中雖有辛苦，但更多是發現新事實時的感動。
他最在意的是能否讓更多人關注手性，以及生命為什麼只選擇其中一邊的問題。他認為自己的研究無法直接證明生命起源機制，但有助理解自我增殖與差異放大。
上一則
超高價晚間拍賣逆勢升溫 藝術市場也上演「富者越富」
下一則