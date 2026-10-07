超高價晚間拍賣逆勢升溫 藝術市場也上演「富者越富」

草間彌生作品《A-南瓜 (YHP) 》，上個月在佳士得香港晚間拍賣以5,820萬港幣成交。圖／佳士得提供

AI摘要 文章摘要整理： 全球藝術市場雖然走弱，但香港晚間拍賣因頂級名作受追捧而逆勢升溫，佳士得更達100%成交率，凸顯市場資金集中流向安全資產。

全球藝術市場持續低迷，但頂級名作買氣卻逆勢升溫。佳士得、蘇富比近期香港 晚間拍賣頻傳高價成交，佳士得更創100%成交率，反映超高淨值買家持續追逐被視為「安全資產」的名作，藝術市場兩極化也愈來愈明顯。

9月29日晚間7時，香港佳士得亞太總部內座無虛席，似乎絲毫未受藝術市場低迷影響。台下接連舉牌，展開一場刷新紀錄的競標戰。

美國已故傳奇藝術家巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）1984年的作品《古代科學家》（The Ancient Scientist），在四分鐘的激烈競投下，以7,697.5萬港幣成交（約990萬美元，含佣金）。

華裔藝術家趙無極的《銀河》以5,885萬港幣（約750萬美元）成交；8月辭世的草間彌生，代表作《南瓜》則以5,824萬港幣（約742萬美元）售出。

塞尚、馬蒂斯、達利和魯本斯（Peter Paul Rubens）等西方大師作品，也接連刷新亞洲拍賣紀錄。當天「20及21世紀藝術晚間拍賣」所有拍賣品全數成交，成交率達100%。

佳士得亞太區副主席阿爾布（Christian Albu）表示，「繼3月的拍賣會後，這是今年第二度所有拍品全數成交」。

蘇富比香港前一天的晚間拍賣中，奈良美智1994年的畫作《Present》以121億韓元成交，較最低估價高出43%。

「晚間拍賣」（evening sale）是主要於晚間舉行的高端藝術品拍賣。不同於一般日間拍賣，晚間拍賣只推出精挑細選的頂級高價作品，每年春、秋各一次，在紐約、倫敦及香港舉行。

全球大型畫廊去年起紛紛裁員、縮減規模，主要拍賣行的銷售卻逆勢增加。佳士得今年上半年銷售額達45億美元，創五年新高，蘇富比也創下44億美元紀錄，這些收入大多來自晚間拍賣。

晚間拍賣的平均成交率超過90%，分析認為，這是由於超高淨值買家在市場低迷之際，仍湧向被視為「安全資產」與「頂級收藏」的名作。

The Art Newspaper近期報導，「新冠疫情期間，來自新興市場的當代藝術曾掀起投機熱潮，但如今市場興趣再度轉向戰後大師、現代藝術、腕表及奢侈品」。資金只流向經過市場驗證的名作，包括現代藝術在內，市場兩極化正持續加劇。

順應這股趨勢，南韓首場晚間拍賣去年也在首爾拍賣（Seoul Auction）登場。夏卡爾的作品《花束》（Bouquet de Fleurs）以94億韓元的起拍價成交，引發話題。首爾拍賣計劃今年11月再度舉辦晚間拍賣。