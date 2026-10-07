法國9旬化學家凱根獲諾貝爾獎肯定 25年前未獲獎曾掀爭議
95歲法國化學家凱根與日本學者硤合憲三同獲2026年諾貝爾化學獎，表彰其對不對稱有機合成重要發現，也讓凱根25年前未得獎的爭議再受關注。
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95歲法國化學家凱根與日本學者硤合憲三同獲2026年諾貝爾化學獎，表彰其對不對稱有機合成重要發現，也讓凱根25年前未得獎的爭議再受關注。
2026年諾貝爾化學獎得主揭曉，現年95歲的法國科學家凱根是得主之一，他是史上第3年長諾獎得主，25年前化學獎沒頒給他，時任法國研究部長還曾向諾貝爾獎基金會抱怨。
今年凱根（Henri B. Kagan）與日本科學家硤合憲三共同獲得諾貝爾化學獎，以表彰他們「發現不對稱有機合成中的非線性效應與自催化反應」，這項發現對製藥而言具有重大意義。
硤合在記者會上接受電話訪問時表示：「收到諾貝爾獎得獎通知，我非常興奮。這是我人生中最興奮的一天。我非常高興能與凱根教授共同分享這項獎項。」
被問到接到得獎通知電話時人在哪裡，他回答：「我當時外出，在家附近買東西。」
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在社群平台X上恭喜獲獎者，稱這是國家的莫大榮耀。他表示：「這是對畢生研究的最佳肯定。」
美聯社報導，法國科學院（French Academy of Sciences）也向兩位科學家道賀，並表達感到與有榮焉。凱根是法國科學院院士。
路透報導，諾貝爾委員會還在嘗試聯繫凱根，通知他得獎消息。
事實上，凱根的研究長期被認為對其領域影響深遠。
2001年，諾貝爾化學獎由兩位美國科學家及一位日本科學家獲獎，以表彰他們在不對稱催化領域的開創性貢獻。時任法國研究部長當年還因凱根未獲獎，向諾貝爾獎基金會（The Nobel Foundation）表達不滿。
法新社指出，當年許多法國化學家也不滿凱根未能獲獎，畢竟他在國際上被視為此技術「之父」。
凱根現為巴黎薩克雷大學（Université Paris-Saclay，原南巴黎大學，Université Paris-Sud）名譽教授。另一位得主硤合憲三今年76歲，修畢東京大學研究所博士班課程後，1981年起在東京理科大學任職，歷任講師、教授，目前為名譽教授。
今年的諾貝爾化學獎由法國科學家凱根與日本科學家硤合憲三共同獲得，兩人因在不對稱有機合成領域的關鍵發現而獲獎，成果被認為對製藥具有重大意義。 委員會表彰他們發現不對稱有機合成中的非線性效應與自催化反應，這些成果有助於提升化學反應控制能力，並對藥物研發與精準合成應用具有深遠影響。 凱根因年屆95歲仍獲諾貝爾獎而備受矚目，也因25年前未獲化學獎引發爭議，當時法國研究部長曾向諾貝爾獎基金會抱怨，法國學界也普遍替他抱不平。
精華 FAQ
今年的諾貝爾化學獎由法國科學家凱根與日本科學家硤合憲三共同獲得，兩人因在不對稱有機合成領域的關鍵發現而獲獎，成果被認為對製藥具有重大意義。
委員會表彰他們發現不對稱有機合成中的非線性效應與自催化反應，這些成果有助於提升化學反應控制能力，並對藥物研發與精準合成應用具有深遠影響。
凱根因年屆95歲仍獲諾貝爾獎而備受矚目，也因25年前未獲化學獎引發爭議，當時法國研究部長曾向諾貝爾獎基金會抱怨，法國學界也普遍替他抱不平。
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