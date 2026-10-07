「有機不對稱合成」3度摘諾貝爾獎桂冠 學界：有望大幅降低製藥成本

瑞典皇家科學院7日宣布，2026年諾貝爾化學獎頒給法國巴黎南大學榮譽教授凱根（Henri Kagan，左）與東京理科大學教授硤合憲三（右）。歐新社

AI摘要 文章摘要整理： 2026年諾貝爾化學獎頒給卡根與硤合憲三，肯定其對不對稱有機合成與自我催化的突破，學界並看好其未來可降低製藥與工業成本。

2026年諾貝爾 化學獎授予法國籍學者亨利·B·凱根（Henri B. Kagan）、日本籍學者硤合憲三（Kenso Soai），表彰2人「發現不對稱有機合成中的非線性效應與自我催化」，也是有機不對稱合成領域第三度拿下諾貝爾獎。學界評析，該發現若能確實應用於製藥或工業界，將有望大幅降低製藥成本。

諾貝爾化學獎評審委員會主席海納·林克（Heiner Linke）表示，卡根和硤合憲三為存在超過一個世紀的化學之謎「同手性是如何產生」提供解決方案，設計出的化學反應令人驚嘆。

中研院化學研究所研究員陳榮傑表示，大自然中存在左右兩種手性，但生物體內卻只存有一種手性，如蛋白質由氨基酸組成，氨基酸則具備左手單一手性，過去無法知道其原因，直到卡根與硤合憲三提出了模型，才得以解釋為何生物體內只有一個手性，為生物起源提供線索；再者，對未來設計催化劑亦有所幫助。

陳榮傑也形容，凱根與硤合憲三的成就，在於用少量的催化劑就能得到單一手性結構的產物。此近似於，若要製造右手的模型，過去必須具備非常多右手的模具，但如今模具中混入了左手模具，也依舊能產出非常多的右手模型。

陳榮傑談到，製藥領域中，純催化劑的成本相當高，過去要很純的催化劑才能催化出理想的產物，但該研究有望使用不這麼純粹的催化劑，也能合成出理想中的產物。該理論問世後，對於催化劑的製造、設計也有觀念上的改變，雖然目前尚無實際案例，但相信等理論成熟後，可降低藥物製作、工業生產的成本，帶來可觀的經濟效益。

中研院化學研究所副研究員謝俊結則談到，手性於藥物開發佔有重要地位，如爭議藥品沙利竇邁（thalidomide）具備兩種手性，左手性能夠抑制孕吐，右手性卻會導致胎兒畸形。2001年時的諾貝爾獎，希望藉由純度百分之百的催化劑，做出百分之百單一手性的產物；但到了今年的諾貝爾獎，則發現催化劑純度和手性非線性關係，兩位學者找出了其中的現象，有望降低催化劑的使用成本，不只減量，也有可能循環再利用。

台師大化學系教授吳學亮則說，硤合憲三約莫30年前來過台灣，學生時代曾在活動中聽過硤合憲三講述發現以及催化合成反應。硤合憲三十分和藹，但也十分孤獨，一個人很努力地耕耘，若無2001、2021年諾貝爾化學獎，硤合憲三的理論近年可能不會受到較高的關注。

陽明交大應用化學系教授吳彥谷則說，凱根與硤合憲三的成就，就是「不用使用這麼多高價值催化劑，也能創造高價值產物」，只是適用性還不廣泛，但此模型讓人類對於不對稱化學有更深入的理解，「這個反應真的很神奇。」相信會是未來各領域中非常重要的模型案例。