彭博：歐盟擬限制中國油電車進口
歐盟據報正研議以保障措施限制中國油電車進口，並可能採關稅配額作為試點，以降低貿易逆差並避免激化與北京的報復衝突。
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歐盟據報正研議以保障措施限制中國油電車進口，並可能採關稅配額作為試點，以降低貿易逆差並避免激化與北京的報復衝突。
據悉歐盟正研議保障措施，可能限制進口中國油電車，以削減對中貿易逆差。
彭博資訊引述知情人士報導，隨中製油電車在歐洲的銷量激增，歐盟執委會可能對這類車款施加進口限制。中製油電車已占歐洲油電車銷量25%，而中國電動車在面臨高額關稅後，銷售已降溫。
歐盟可透過保障措施，限制某一產業進口激增的產品。知情人士透露，歐盟執委會可能採用關稅配額，即進口量超出特定數量後，將予以加徵關稅，而相關措施將有期限。
消息人士說，歐盟執委會打算以油電車作為測試案例，如果見效，日後可複製到歐盟認為存在貿易失衡的產業。
歐盟貿易執委塞夫喬維奇本周稍晚將前往北京，與中國商務部長王文濤舉行會談；消息人士說，歐盟對油電車施加限制的計畫，可能依據磋商成果有所變動。
知情人士表示，歐盟的一項重要目標，是避免對中國油電車的進口限制過嚴，以免引發北京方面的報復措施。
歐盟對中國的貿易逆差每天超過10億歐元（11億美元），執委會近來一直設法強化貿易政策，以保護受到中國進口商品衝擊的歐洲產業。歐盟領袖將於10月中旬開會討論相關情勢，以及可用於反制中國貿易行為的新工具。
歐盟研議的重點是中國製油電車，而非已遭高關稅壓抑的電動車。當局考慮以進口限制或關稅配額，因應中國車款在歐洲市占持續上升的情況。 知情人士指歐盟可能採用保障措施中的關稅配額，也就是先設定進口上限，若超過特定數量就加徵關稅，而且措施將具有期限性。 歐盟希望藉油電車測試新工具的效果，若可降低貿易失衡，未來就能複製到其他受中國進口衝擊的產業；同時也想避免限制過嚴而引發北京報復。
精華 FAQ
歐盟研議的重點是中國製油電車，而非已遭高關稅壓抑的電動車。當局考慮以進口限制或關稅配額，因應中國車款在歐洲市占持續上升的情況。
知情人士指歐盟可能採用保障措施中的關稅配額，也就是先設定進口上限，若超過特定數量就加徵關稅，而且措施將具有期限性。
歐盟希望藉油電車測試新工具的效果，若可降低貿易失衡，未來就能複製到其他受中國進口衝擊的產業；同時也想避免限制過嚴而引發北京報復。
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