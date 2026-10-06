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近距離朝學生射催淚瓦斯釀傷 法國警察被控施暴已停職

中央社巴黎7日綜合外電報導
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法國高中生街頭抗爭，警察朝學生發射催淚瓦斯，示意圖，非文中當事人。(路透)
法國高中生街頭抗爭，警察朝學生發射催淚瓦斯，示意圖，非文中當事人。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

法國高中生抗議期間，1名警察近距離向14歲學生發射催淚瓦斯，造成其下顎骨折、掉牙，涉案警官已遭控施暴並停職候查。

法國高中生上周發起抗爭期間，1名警察朝1名14歲學生近距離發射催淚瓦斯，造成學生雙側下顎骨折、掉牙，法國檢方表示涉案警官今天遭控施暴，已受到司法管制，停職另候通知。

▲ 影片來源：X平台@AlertesInfos（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

綜合法新社與英國廣播公司（BBC）報導，這起事件發生在9月28日，案發地點位於巴黎西北方的聖旺洛莫訥（Saint-Ouen-l'Aumone），受害學生名叫艾登（Eden），他臉部受傷且失去大部分牙齒。

法國檢方表示，涉案警官未被羈押但已受到司法管制，停職另候通知。

案發當時錄下的影片在社群媒體廣傳，只見3名戴頭盔的警察與艾登對峙，其中1人出手攻擊艾登，艾登反踢回去，隨後警方近距離朝他臉部發射催淚瓦斯，使他不支倒地。

法國中北部城市蓬多瓦茲（Pontoise）檢察官勒布哈（Guirec Le Bras）表示，這名警察昨天接受偵訊時稱，是因為學生「反抗」才動用催淚瓦斯這項武器。

勒布哈指出，發射催淚瓦斯「缺乏比例原則」，「不構成正當防衛條件」，並表示涉案罪行最高可判處15年徒刑。檢方也說，艾登下顎骨折且失去一些牙齒，需要動手術接受治療。

艾登母親昨天告訴媒體記者：「他（艾登）的下顎已固定住，無法開口說話，只能用吸管進食」，並補充說艾登上排牙齒全部斷裂，「下排牙齒也被拔掉」。

法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）宣布對這起事件展開調查。法國高中生示威抗議這段期間，警方使用粗類瓦斯和其他手段，試圖控制當局聲稱的「城市暴力」行為。

據報導，法國工會團體、人權組織以及許多學生已出面指控警方過度使用武力。

法國高中生抗議教育資源不足行動升溫，表定6日展開第3波全國性示威。這場運動最初訴求在於改善校舍、教師人力等學習條件，但行動伴隨破壞和暴力，已造成巨額損失與人身傷害。

精華 FAQ

  • 事件發生於9月28日，地點在巴黎西北方的聖旺洛莫訥。3名戴頭盔警察與14歲學生艾登對峙後，其中1人先出手，隨後近距離朝艾登臉部發射催淚瓦斯，導致他倒地受傷。

  • 艾登臉部重創，雙側下顎骨折並失去大部分牙齒，還需要接受手術治療。其母親表示他目前下顎已固定，只能用吸管進食，上排牙齒全斷裂，下排牙齒也被拔掉。

  • 檢方已以施暴罪名對涉案警官提出指控，並認定其使用催淚瓦斯缺乏比例原則，不符正當防衛條件。該警察未被羈押，但已受司法管制並停職，內政部長也宣布啟動調查。

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