法國高中生示威升級 工會教師家長加入
法國高中生示威升級，教師、家長與主要工會加入聲援，全國多地封鎖學校抗議教育資源不足，衝突也已造成多人受傷與大量逮捕。
AI摘要
文章摘要整理：
法國高中生示威升級，教師、家長與主要工會加入聲援，全國多地封鎖學校抗議教育資源不足，衝突也已造成多人受傷與大量逮捕。
法國高中生示威愈演愈烈，大批學生、教師和家長10月6日在全國各地遊行，示威者亦封鎖多所學校，要求政府解決教師短缺、校舍老舊等問題。法新社報導，這是本輪示威潮爆發以來規模最大的一天。
當天上午，馬賽、南特、里昂等地的示威活動展開，示威者高舉寫有「課本之下是我們的憤怒」、「學校沒錢，國家沒未來」等口號的標語。
法國內政部說，當天上午約有8.6萬人參與全國各地的高中生示威，未包括巴黎的遊行人數；法新社引述警方消息人士說，巴黎的主要示威活動預計將有2萬至4萬人參加。法國高中生聯盟則表示，當天有1800所高中被封鎖或停課。
教師和家長也紛紛聲援示威學生。包括全國自治工會聯盟、法國工人民主聯盟、法國總工會在內的主要工會呼籲教師罷工，加入示威行列。
本輪示威最初於上月在貧困的巴黎郊區爆發，其後擴散至全國各地，並釀成暴力衝突。截至當天，已有200多名學生、80多名教職員與700多名警察在本輪示威中受傷，另有至少24所學校遭到縱火或洗劫。5日，一名15歲少年在撿起警方投擲的防暴手榴彈時，手部被炸斷。
法國警方已對10起與示威相關的暴力執法指控展開內部調查。警方在示威中逮捕超過5000人，其中87%是未成年人。
法國政府在試圖回應學生訴求之際，也指責極左翼政黨「不屈法國」煽動示威。與此同時，政府正推動立法，讓破壞公共財產者自行承擔相關維修費用。
示威者主要要求政府解決教師短缺、校舍老舊與教育經費不足等問題，並透過封鎖學校與街頭遊行，表達對公共教育資源長期匱乏的不滿。 法國內政部估計當天上午全國約有8.6萬人參與，巴黎尚未計入；高中生聯盟稱有1800所高中被封鎖或停課，教師、家長與工會也加入聲援。 截至當天，已有200多名學生、80多名教職員與700多名警察受傷，逾5000人被捕；政府批評極左翼煽動，並推動讓破壞公共財產者負擔維修費。
精華 FAQ
示威者主要要求政府解決教師短缺、校舍老舊與教育經費不足等問題，並透過封鎖學校與街頭遊行，表達對公共教育資源長期匱乏的不滿。
法國內政部估計當天上午全國約有8.6萬人參與，巴黎尚未計入；高中生聯盟稱有1800所高中被封鎖或停課，教師、家長與工會也加入聲援。
截至當天，已有200多名學生、80多名教職員與700多名警察受傷，逾5000人被捕；政府批評極左翼煽動，並推動讓破壞公共財產者負擔維修費。
上一則
英國暢銷作家傑佛瑞亞契逝世享壽86歲 一生歷經榮辱
下一則