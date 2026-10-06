法國高中生示威升級 工會教師家長加入

法國大批學生上街抗議學校資源不足，隊伍中有人舉大型紅色布條，上面寫「警察，人民公敵」。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 法國高中生示威升級，教師、家長與主要工會加入聲援，全國多地封鎖學校抗議教育資源不足，衝突也已造成多人受傷與大量逮捕。

法國高中生示威愈演愈烈，大批學生、教師和家長10月6日在全國各地遊行，示威者亦封鎖多所學校，要求政府解決教師短缺、校舍老舊等問題。法新社報導，這是本輪示威潮爆發以來規模最大的一天。

當天上午，馬賽、南特、里昂等地的示威活動展開，示威者高舉寫有「課本之下是我們的憤怒」、「學校沒錢，國家沒未來」等口號的標語。

法國內政部 說，當天上午約有8.6萬人參與全國各地的高中生示威，未包括巴黎的遊行人數；法新社引述警方消息人士說，巴黎的主要示威活動預計將有2萬至4萬人參加。法國高中生聯盟則表示，當天有1800所高中被封鎖或停課。

教師和家長也紛紛聲援示威學生。包括全國自治工會聯盟、法國工人民主聯盟、法國總工會在內的主要工會呼籲教師罷工，加入示威行列。

本輪示威最初於上月在貧困的巴黎郊區爆發，其後擴散至全國各地，並釀成暴力衝突。截至當天，已有200多名學生、80多名教職員與700多名警察在本輪示威中受傷，另有至少24所學校遭到縱火或洗劫。5日，一名15歲少年在撿起警方投擲的防暴手榴彈時，手部被炸斷。

法國警方已對10起與示威相關的暴力執法指控展開內部調查。警方在示威中逮捕超過5000人，其中87%是未成年人。

法國政府在試圖回應學生訴求之際，也指責極左翼政黨「不屈法國」煽動示威。與此同時，政府正推動立法，讓破壞公共財產者自行承擔相關維修費用。