我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉監視賴清德兒子 華女在機場被FBI逮捕⋯今日5件事

外州公民生學費高於無證生 司法部提告德拉瓦大學

中國稀土管制衝擊全球 日官員：日本須守住半導體優勢

中央社東京6日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為稀土。(美聯社)
圖為稀土。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

赤澤亮正指出，中國稀土管制已衝擊全球經濟，日本應穩固半導體與AI材料設備優勢，並加速發展實體AI、新創與對俄制裁。

日本經濟產業大臣赤澤亮正今天表示，中國掌握稀土供應鏈，出口管制不僅影響日本，也衝擊美國及全球經濟；另一方面，日本在半導體與AI相關材料、零組件及製造設備領域也具有優勢，應穩固這些地位，強化經濟安全保障。

赤澤在東京都發表演講指出，中國在稀土供應鏈占有重要地位，並利用這項優勢進行經濟施壓。各種稀土與特定產品的製造密切相關，一旦供應受到限制，對產業的影響相當直接，「出路主要有2個，設法說服中國繼續供應，或開發、尋找替代材料」。

赤澤表示，中國管制稀土帶來的衝擊非常大，「不只日本，包括美國在內，世界各國的經濟都受到影響」。

他也指出，相較之下，日本則在AI、半導體生產所需的材料及製造設備領域具有優勢，因此必須維持這些技術與供應鏈優勢，並作為日本的強項加以運用。

談到全球AI競爭，赤澤坦言，在AI本身的開發方面，日本面對美國及中國「目前還無法抗衡」。不過，他認為日本擁有全球首屈一指的製造業，以及特殊的除役核電廠，這些實際產業經驗可望成為日本發展「實體AI」（Physical AI）的重要優勢。

赤澤強調，實體AI「毫無疑問是日本的勝出關鍵」，如果發展順利，甚至可能成為日本具壓倒性優勢的領域。他並說，日本政府相當看重AI機器人與實體AI的開發。

赤澤也認為，隨著AI時代到來，新創企業成功的機率可能大幅提高，因此希望徹底且強力檢討日本振興新創企業的相關政策。

另一方面，日本經濟產業省今天宣布，針對持續入侵烏克蘭的俄羅斯追加制裁，進一步禁止出口可能有助於強化俄羅斯產業基礎的相關物品。

赤澤表示，俄羅斯的「侵略」應受到譴責，日本「站在烏克蘭這一邊」。不過，針對俄羅斯薩哈林州的石油及天然氣開發計畫「薩哈林2號」，他強調，維持日本在當地的權益，是「優先順位相當高的課題」，目前日本與俄羅斯在此議題上並未發生問題。

赤澤指出，如果日本放棄薩哈林2號權益，「我不說是哪一個國家，但其他國家就會進來」，日本投入龐大稅金進行開發的成果，可能因此被其他國家取得，因此必須考量放棄權益是否符合日本國家利益。

精華 FAQ

  • 因中國在稀土供應鏈占有關鍵地位，出口一旦受限，相關產業會立刻受影響，不僅日本受衝擊，美國及其他國家的經濟也會連帶受損。

  • 他主張日本要守住半導體與AI相關材料、零組件及製造設備的優勢，並把這些供應鏈與技術能力視為經濟安全保障的重要支柱。

  • 在AI競爭上，日本雖難與美中直接抗衡，但希望靠實體AI、機器人與新創政策找出突破；對俄羅斯則追加制裁，但仍重視薩哈林2號權益。

稀土 日本 供應鏈

上一則

俄研究員打破試管急病亡 3醫院封鎖近200人隔離

下一則

涉監視賴清德兒子 華女在機場被FBI逮捕⋯今日5件事

延伸閱讀

整理包／川習會6大議題：關稅降多少？稀土換什麼？台灣成籌碼？

整理包／川習會6大議題：關稅降多少？稀土換什麼？台灣成籌碼？
經研機構：AI熱潮若退燒 東南亞、中日韓受傷最重

經研機構：AI熱潮若退燒 東南亞、中日韓受傷最重
日本將蓋最大資料中心 台鏈緯創、英業達有望搶商機

日本將蓋最大資料中心 台鏈緯創、英業達有望搶商機
高市聯大演說 籲刪二戰敵國條款、改革安理會 俄中回應了

高市聯大演說 籲刪二戰敵國條款、改革安理會 俄中回應了

熱門新聞

倫敦Waterstones書店展示黛安娜王妃弟弟史賓塞的新書「天鵝之歌」。（路透）

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

2026-09-29 18:35
乘客是哈尤恩(圖中)表示因為看過「空中浩劫」，所以知道怎麼讓飛機恢復穩定。(路透)

杜拜航空乘客運用「空中浩劫」知識救全機 製作人回應了

2026-10-01 22:03
英國倫敦一間Waterstones書店展示新書「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊」。(歐洲新聞圖片社)

嫁入王室壓力大 如果黛安娜沒有變成黛妃？親弟：她會很幸福

2026-09-30 21:28
杜拜航空9月30日發生副機師刺傷機長事件，出手制止副機師的以色列乘客哈永（Yaniv Hayoun）同日抵達本古里安國際機場時，襯衫上仍可見血跡。(美聯社)

杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」

2026-09-30 20:05
英國凱特王妃(左起)、美國演員湯姆克魯斯、威廉王子日前出席電影「挖掘者」全球首映。(歐新社)

黛妃曾帶威廉探班「不可能的任務」湯姆克魯斯：她真的很可愛

2026-09-30 23:15
英國哈利王子（右）與妻子梅根（左）。（路透）

哈利、梅根返英定居 加州豪宅「不租不賣」1年支出60萬元

2026-09-30 00:10

超人氣

更多 >
孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手

孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手
美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分

美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分
黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質

黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質
前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞

前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞
「尚氣」劉思慕結婚了 在法國低調娶回台裔女友

「尚氣」劉思慕結婚了 在法國低調娶回台裔女友